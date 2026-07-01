В июле будет две мощные магнитные бури: каких дат следует опасаться

Влияние Солнца на самочувствие. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В течение июля ожидается высокая солнечная активность с несколькими мощными геомагнитными всплесками, которые могут негативно повлиять на самочувствие людей и работу техники. Солнце в настоящее время находится в фазе повышенной активности своего 25-го цикла, из-за чего регулярные выбросы заряженных частиц будут провоцировать бури в защитном магнитном поле Земли.

Новини.LIVE расскажут, в какие дни июля ожидаются сильные магнитные бури, со ссылкой на данные исследователей Space Weather.

Прогноз магнитных бурь на июль 2026 года

Месяц начнётся с максимального спокойствия, так как низкий индекс возмущения позволит людям много гулять и отдыхать.

Однако уже в первой декаде июльское солнце нанесет сильный удар, который вызовет мигрени и проблемы с давлением у чувствительных людей.

Умеренные магнитные бури будут вызывать у людей бессонницу, сильную раздражительность, сонливость и слабость. В конце второй декады ожидается нестабильная магнитная буря, интенсивность которой будет постоянно колебаться, поэтому врачи советуют в эти дни не перенапрягаться.

Самым опасным станет конец месяца. Землю накроет экстремальная магнитная буря самого высокого уровня, которая сильно ударит по самочувствию каждого человека.

Календарь опасных периодов и уровней магнитной активности на июль 2026 года

1–6 июля — спокойная магнитосфера, низкий уровень опасности (индекс Кр 2–3);

7–9 июля — первая сильная буря высокого красного уровня (индекс Кр 5–6);

10–15 июля — стабильный и безопасный геомагнитный фон (индекс Кр 2–3);

16 июля — умеренное возмущение желтого уровня, вызывающее апатию (индекс Кп 4);

17 июля — кратковременная однодневная передышка в пределах нормы (индекс Кп 3);

18 июля — повторная умеренная буря, несущая риск бессонницы (индекс Кп 4);

19 июля — стабильное и безопасное магнитное поле (индекс Кр 2–3);

20–22 июля — трехдневный умеренный шторм с резкими всплесками силы (индекс Кп 4–5);

23–28 июля — длительное затишье и низкий уровень опасности (индекс Кр 2–3);

29–31 июля — самая опасная экстремальная буря красного уровня (индекс Кр 6–7).

Новини.LIVE ранее сообщали, что украинские синоптики предупреждают: нынешняя волна жары, охватившая страну 1 июля, является лишь началом температурных аномалий этого месяца. По прогнозам Укргидрометцентра, средняя температура в июле ожидается на 2–3 °C выше климатической нормы при значительном дефиците осадков.

Уже со 2 июля ожидается постепенное ослабление жары благодаря приближению холодного атмосферного фронта, который сначала принесет прохладу в западные регионы, а к 3–4 июля — на большую часть территории Украины. Несмотря на это, по оценкам синоптиков, июль принесет как засушливую жару, так и кратковременные грозовые ливни.