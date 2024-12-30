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В Египте акула напала на людей — погиб чиновник Еврокомиссии

30 декабря 2024 14:57
Карина Приходько - Редактор
Акула напала на туристов в Египте 29 декабря — есть погибший
Акула в воде. Иллюстративное фото: ikapa
Карина Приходько - Редактор

На курорте Марса-Алам в Египте 29 декабря акула напала на плавающих в Красном море туристов. Погиб чиновник Европейской комиссии, еще один человек ранен.

Об этом сообщает АNSA и BBC News Украина.

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В министерстве окружающей среды Египта сообщили, что событие произошло в воскресенье, 29 декабря, к северу от курортного и популярного среди дайверов города Марса Аламу. В ведомстве отметили, что нападение акулы на туристов произошло на "глубоководье за пределами определенной зоны для плавания".

Как известно, две жертвы были иностранцами, гражданами Италии, 48-летний мужчина погиб, другой, которому 69 лет, получил ранения.

Власти заявили, что зону для плавания в Марса-Алами закроют, а инцидент расследуют.

В то же время, издание АNSA сообщило, что погибший — чиновник Европейской комиссии, он работал в Объединенном исследовательском центре (JRC), службе, занимавшейся в Комиссии по вопросам науки и знаний. Сам жил во Франции, ведь оттуда его жена.

Также отмечается, что последний случай нападения акулы на людей произошел в июне 2023 года вблизи Хурганди, погиб россиянин.

Напомним, в сентябре 2023 года в Египте акула напала на туристку и откусила ей руку. Девушка осталась жива.

Также мы писали, что в Австралии в озере гольф-клуба 20 лет жили акулы и внезапно исчезли. Ученые пытаются понять, как они выжили.

туристы смерть отдых Египет курорты акула

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