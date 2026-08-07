В Екатеринбурге горит гигантский склад после удара дронов

Пожар на складе Wildberries в Екатеринбурге 7 августа. Фото: социальные сети

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В России беспилотные летательные аппараты нанесли удар по логистическому центру компании Wildberries в Екатеринбурге утром 7 августа. В результате на территории комплекса была проведена эвакуация 800 сотрудников и посетителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на информацию из соцсетей, где россияне массово опубликовали фото и видео взрывов.

В России под атакой оказался ещё один склад Wildberries

В российском Екатеринбурге подвергся атаке складской комплекс компании Wildberries, в результате чего из помещений пришлось экстренно эвакуировать 800 человек. По данным из местных пабликов и соцсетей, в здании проводилась полная эвакуация персонала после того, как туда попали беспилотники.

Интенсивный пожар на складе. Фото: соцсети

Пожар на складе. Фото: соцсети

Атакованный объект расположен на значительном расстоянии от линии фронта — локацию и украинскую границу разделяют более 1700 километров. Дополнительных сведений о степени разрушений или наличии пострадавших в сети пока не приводится, однако свидетели отмечают полный вывод персонала с территории пострадавшего объекта.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в ночь на 6 августа беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС», который входит в число крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. После серии взрывов на территории объекта возник пожар. По имеющимся данным, с начала 2026 года это уже как минимум седьмой случай возгорания на этом предприятии.

Ранее, утром 4 августа, Россия подверглась масштабной атаке беспилотников, последствия которой были зафиксированы сразу в нескольких регионах страны. Повреждения получили

Еще одной целью атаки в августе стал технологический университет в Белгороде. По сообщениям российских источников, в этом учебном заведении осуществляли подготовку специалистов в сфере беспилотных систем и работали над технологиями управления БПЛА.