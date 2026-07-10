В Днепре открыли бесплатный спортивный комплекс для ветеранов, военнослужащих и их семей

Занятия в спорткомплексе в Днепре. Фото: Новини.LIVE / Алена Шевчук

Инна Буряк редактор ленты новостей

В Днепре уже более полутора недель работает новый спортивный комплекс, созданный для ветеранов, военнослужащих и их семей. Комплекс также открыт для всех желающих жителей города. Проект был реализован по инициативе общественных организаций "Громадська сила" и "Ветеранский корпус".

О том, чем интересен и во многом уникален этот спортивный центр, узнала специальный корреспондент Новини.LIVE Алена Шевчук.

Спорткомплекс для ветеранов, военных и их семей. Фото: Новини.LIVE / Алена Шевчук

Какие тренировки доступны в новом спорткомплексе в Днепре

Центр создан усилиями двух организаций: "Общественная сила" и "Ветеранский корпус" — платформы и сообщества, основанных Андреем Билецким, бригадным генералом и основателем Третьего армейского корпуса. Организаторы спортивного центра говорят: спорт должен стать не только способом поддерживать физическую форму, но и помогать восстанавливаться, находить новый круг общения и возвращаться к активной жизни.

"У нас доступны пять направлений тренировок: кроссфит, грепплинг, ММА, бокс, тренажерный зал. Есть группы буквально от 5 лет, родители могут заниматься с детьми. Но не на регулярных занятиях, потому что мы очень часто проводим занятия на улицах и выездные сессии. И на семинарах родители могут заниматься с детьми. А в остальном мы разделяемся: отдельно дети, отдельно родители — разные возрастные категории", — рассказал главный тренер Михаил Кравченко.

Дети тренируются в спорткомплексе. Фото: Новини.LIVE / Алена Шевчук

Сколько стоят занятия в новом спортивном центре в Днепре

Михаил тренирует более 18 лет. За это время он воспитал не одно поколение спортсменов, которые завоевывают призовые места на всеукраинских и международных соревнованиях. Сейчас двое его воспитанников готовятся к чемпионату мира по ММА. Дети признаются: тренировки бывают изнурительными, но спорт они хотят сделать делом своей жизни. В то же время организаторы отмечают, что тренировки по всем пяти направлениям проводятся на безвозмездной основе. Посещать тренажерный зал могут ветераны, военнослужащие, их семьи, а также все желающие жители Днепра. Всего за первую неделю в спортивный зал записались более 30 военных. А еще двое ветеранов, имеющих травмы, уже получили помощь реабилитолога.

Награды спорткомплекса. Фото: Новини.LIVE / Алена Шевчук

"Самое главное: мы поддерживаем дружескую атмосферу, позитивный настрой, чтобы те же дети, военные, ветераны могли приходить восстанавливаться, общаться, находить себя, присоединяться к сильной команде и становиться частью сильных. За полторы недели к нам пришли 13 ветеранов и 1 гражданский. Некоторые из них травмированы, поэтому наш реабилитолог, который периодически по запросу приходит к нам, уже поработал с двумя из них", — делится Кравченко.

Что думают ветераны о новом спорткомплексе в Днепре

Но это только начало. Организаторы уже планируют расширять пространство, чтобы одновременно принимать больше посетителей. Уже скоро они хотят привлечь реабилитолога для работы с ветеранами и открыть новые спортивные площадки в разных районах Днепра. Главная цель — сделать такие занятия доступными для как можно большего числа людей. Однако основной акцент делается, конечно, на наших защитниках. Их привлекает особая атмосфера этого места.

"Мне немного некомфортно с обычными людьми. Их отношение к тому, что ты где-то воевал, не всегда хорошее. А здесь эмоции положительные! Буду и дальше ходить. Мне тренер Михаил предложил походить к нему на ММА. Может, где-то найду такого, как я, — будем драться один на один. Набьем себе шишки! А дискомфорта здесь ничего не вызывает. Дискомфорт только от того, что за 3 года в госпиталях потерял форму и не могу делать то, что делал раньше…" — поделился Геннадий, ветеран, который посещает центр с первых дней работы.

Дети на занятиях в спорткомплексе. Фото: Новини.LIVE / Алена Шевчук

Бесплатные тренировки, поддержка ветеранов, новые возможности для восстановления и активного досуга — именно на это делают ставку в новом спортивном комплексе. И если планы организаторов удастся реализовать, подобных пространств в Днепре станет еще больше.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Днепре открыли представительство Ассоциации прифронтовых городов и громад. Здесь будут обеспечивать сотрудничество с громадами, переселенцами, ветеранами, бизнесом и общественным сектором. Также в офисе АПМГ будут собирать идеи для совершенствования государственной политики в области поддержки прифронтовых регионов.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о том, как Владимир Зеленский навестил раненых защитников. Он пожелал им скорейшего выздоровления и вручил воинам и медикам государственные награды. В частности, он вручил ордена Даниила Галицкого и княгини Ольги III степени, а также медали "За военную службу Украине" и "За спасенную жизнь".