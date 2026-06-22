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Главная Новости дня В Черкассах задержали банду, которая вымогала у семьи 250 тысяч долларов

В Черкассах задержали банду, которая вымогала у семьи 250 тысяч долларов

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Дата публикации 22 июня 2026 14:59
Задержание банды в Черкассах: рэкетиры вымогали 250 тысяч долларов
Задержание фигурантов. Фото: Нацполиция Украины

В Черкассах правоохранители обезвредили банду, которая вымогала у местной семьи 250 тысяч долларов за вымышленный долг. Злоумышленники избивали супругов, угрожали ребенку и уничтожали имущество, вымогая огромные деньги за якобы переданные продукты и сигареты их родственнику в СИЗО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Нацполиции Украины.

Правоохранители задержали пятерых участников ОПГ в Черкассах

Местная банда длительное время терроризировала семью, требуя выплатить четверть миллиона долларов несуществующего долга. Поводом для шантажа стало пребывание одного из членов семьи в следственном изоляторе. Злоумышленники заявили, что передавали арестанту продукты, сигареты и другие необходимые вещи, за что родственники должны возместить им 50 тысяч долларов. Испугавшись за свою жизнь и безопасность близких, потерпевшие собрали и передали эту сумму.

Черкаси банда
Задержание фигуранта уголовного дела. Фото: Нацполиция Украины

Однако аппетиты вымогателей только усилились. Получив первые деньги, они выдвинули новое условие: семья теперь должна найти ещё 200 тысяч долларов всего за три суток. Чтобы заставить людей платить, фигуранты начали использовать свой авторитет в криминальных кругах. Они постоянно звонили с угрозами, организовали слежку и перешли к открытому насилию.

У Черкасах банда вимагала гроші
Обыск. Фото: Нацполиция Украины

Однажды бандиты подкараулили женщину прямо по дороге в школу, куда она вела свою малолетнюю дочь. Ей жестко пригрозили расправой, если она осмелится обратиться в полицию. Впоследствии рэкетиры забросали камнями семейный автомобиль и оставили на нем бутылку с легковоспламеняющейся смесью. Кульминацией террора стал инцидент в марте этого года, когда посреди дня мужчина в маске набросился на супругов и избил их.

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Избежать фатальных последствий удалось благодаря совместным действиям Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска Нацполиции и сотрудников СБУ в Черкасской области. Правоохранители провели более 20 одновременных обысков в автомобилях и по местам проживания подозреваемых.

Пятерых фигурантов задержали, ещё двум сообщили о подозрениях заочно. За вымогательство в условиях военного положения, сопряженное с угрозами насилия и повреждением имущества (часть 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины), семерым участникам группировки грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в Тернополе 18 июня полиция оперативно отреагировала на вызов о домашнем насилии и незаконном лишении свободы. Мужчина под воздействием наркотиков запер в квартире женщину, угрожая ей убийством. Нападающего задержали и отправили на медицинское освидетельствование и допрос.

Также в Киеве СБУ пресекла попытку ФСБ взорвать объекты в Шевченковском районе. Исполнителями вражеской задачи оказались двое граждан — киевский специалист по маркетингу и дезертир из армии, которые смонтировали детонатор. Силовики догнали и заблокировали автомобиль с подозреваемыми на территории Черниговской области, откуда мужчины рассчитывали осуществить нелегальное пересечение водной границы с РФ.

Черкассы банда задержание
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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