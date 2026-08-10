В Болгарии на заводе боеприпасов прогремели взрывы

Дым после взрывов на заводе. Фото: БТА

Литвин Виктория редактор ленты новостей

В Болгарии на территории завода по производству боеприпасов в селе Белица произошли взрывы. Инцидент произошел утром 10 августа после того, как на территории предприятия загорелся грузовик, а впоследствии раздались взрывы на части складов.

Об этом пишет ВТА, передает Новини.LIVE.

На заводе в Болгарии было слышно взрывы

По словам мэра соседнего города Трявна Денчо Минева, территорию завода окружили, а всех сотрудников предприятия EMCO Ltd. эвакуировали. Пожар на самом объекте удалось потушить силами спасателей из Трявны и Габрово. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В то же время огонь распространился на лесные массивы вблизи места происшествия. Из-за густого дыма и возможного загрязнения воздуха жителей призвали не выходить на улицу, держать окна закрытыми и использовать защитные маски.

В Плачковцах планируется установить мобильную станцию для контроля качества воздуха. На месте работают полиция, пожарные и представители региональной инспекции по вопросам окружающей среды и водных ресурсов. Из-за взрывов власти активировали систему оповещения BG-ALERT. Жителей прилегающих населенных пунктов эвакуируют в качестве меры предосторожности, а дорогу вблизи села Армянковцы перекрыли и установили контрольно-пропускной пункт.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии и взорвался вблизи Трансбалканского газопровода. Обломки упали недалеко от Генерал-Тошево, примерно в 100 метрах от румынской границы. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщали Новини.LIVE, МИД Болгарии вызвал посла Украины Олесю Илащук в связи с падением и взрывом предположительно украинского беспилотника возле Трансбалканского газопровода. В Минобороны Болгарии предположили, что это мог быть дрон-приманка "Майя", при этом подчеркнув, что нет оснований считать инцидент преднамеренным.