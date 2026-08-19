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Главная Новости дня В Бельгии женщине отказали в убежище из-за отсутствия Резерв+

В Бельгии женщине отказали в убежище из-за отсутствия Резерв+

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 12:42
Требуют ли от украинок в ЕС Резерв+: объяснение юриста по миграционным вопросам
Пограничный контроль в ЕС. Фото: REUTERS/Стево Васильевич

Украинки в ЕС сталкивались с требованиями предъявить при выезде за границу военно-учетные данные в приложении Резерв+, чтобы иметь право на получение защиты. Подобные случаи уже имели место в Бельгии и испанских городах, где из-за юридических неточностей в европейских директивах чиновники необоснованно требовали предъявить приложение у всех граждан без исключения.

Информацию подтвердила юрист по миграционным вопросам Елизавета Мазур в эфире Ранок.LIVE.

Должна ли женщина показывать на границе приложение Резерв+?

По словам эксперта, она лично сталкивалась с такими требованиями при работе с клиентами в Бельгии, а также в испанских городах Мадриде и Аликанте. В отдельных ситуациях отсутствие электронного документа приводило к блокировке процедур.

"Да, я на практике с этим сталкивалась. Это была Бельгия, Испания, Мадрид, Аликанте. Даже буквально пару дней назад, в пятницу, как оказалось, так и было. Но как только наступили выходные, уже не просили. То есть я думаю, что всё-таки какие-то инструкции в государственные органы поступили, что женщин не проверять. Потому что у женщин только у медиков есть информация, что они на учёте. Потому что каждые пять лет они должны проходить медицинскую комиссию. У всех остальных они не стоят на учете. И в Бельгии женщине отказали из-за того, что у нее нет Резерв+. А она не стоит на учете", — пояснила юристка.

Главной причиной такой путаницы стали неточности в формулировках европейских нормативно-правовых актов, где используется общий термин «лицо» без уточнения пола заявителя, а сама директива касается всех граждан Украины. Из-за этого местные чиновники трактовали инструкции буквально, запрашивая полный пакет документов у каждого человека, независимо от его специальности или обязанности состоять на воинском учете в Украине.

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В то же время запрашивать документы о военном учете у украинок в ЕС уже перестали.

"Например, в Испании, в Аликанте, уже вчера после обеда не просили вообще ни у кого. А в понедельник (17 августа. — Ред.) ещё требовали у какой-то женщины. Она потом пришла на следующий день, говорит: "Дайте мне временную защиту », подает свои документы, представляет справки, полученные перед границей — все легально, и уже не просят Резерв+. То есть сейчас пока там есть некоторые несоответствия, вся информация не точна. Во все органы приходят письма на украинском языке, их там вывешивают на дверях. И с новыми требованиями к документам", — пояснила юрист.

Ранее Новини.LIVE писали, что если мужчине отказывают во въезде в Украину из-за того, что у него есть родственник, уклонившийся от службы и сбежавший за границу, то это является незаконным основанием. В таких случаях специалисты советуют обжаловать запрет в административном порядке или отстаивать свои законные права в суде.

В то же время правительство скорректировало алгоритм проверки военно-учетных документов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при их обращении в зарубежные дипломатические учреждения. Обновленные правила должны упростить проверку личных данных и, возможно, разблокировать доступ к необходимым консульским услугам.

Бельгия женщины военный учет выезд за границу Резерв+
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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