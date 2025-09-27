В Вене есть улица Kolschitzky-Gasse, названная в честь украинца Юрия-Франца Кульчицкого

Памятник Юрию Кульчицкому в Вене. Фото: VseUa

В австрийской Вене есть улица Kolschitzky-Gasse, названная в честь украинца Юрия-Франца Кульчицкого. Этот уроженец Бойковщины вошел в историю как человек, который спас город во время осады в 1683 году.

Об этом сообщает "Последний Бастион".

Что известно о Юрии-Франце Кульчицком

Отмечается, что во время осады Вены турками в 1683 году Кульчицкий проявил большую отвагу. Когда город страдал от недостатка пищи и болезней, он добровольно согласился пробраться через турецкие позиции, чтобы установить контакт с герцогом Карлом V Лотарингским.

Мужчина переоделся в турецкую одежду, взяв с собой верного слугу, преодолел опасный путь и сумел ввести османов в заблуждение. Как только Кульчицкий передал важные сведения, вернулся с обещанием скорой помощи.

Табличка на улице Кульчицкого. Фото: Последний Бастион

Сообщается, что это решение стало переломным: городской совет Вены отказался от капитуляции, а уже 12 сентября войска под предводительством Яна III Собеского сняли осаду.

В знак благодарности венцы разрешили Кульчицкому открыть первую кофейню в городе. Именно с этого момента берет начало традиция кофейной культуры в Вене.

