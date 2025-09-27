Видео
Главная Новости дня В Австрии есть улица, названная в честь украинца

В Австрии есть улица, названная в честь украинца

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 22:16
В Вене есть улица Kolschitzky-Gasse, названная в честь украинца Юрия-Франца Кульчицкого
Памятник Юрию Кульчицкому в Вене. Фото: VseUa

В австрийской Вене есть улица Kolschitzky-Gasse, названная в честь украинца Юрия-Франца Кульчицкого. Этот уроженец Бойковщины вошел в историю как человек, который спас город во время осады в 1683 году.

Об этом сообщает "Последний Бастион".

Читайте также:

Что известно о Юрии-Франце Кульчицком

Отмечается, что во время осады Вены турками в 1683 году Кульчицкий проявил большую отвагу. Когда город страдал от недостатка пищи и болезней, он добровольно согласился пробраться через турецкие позиции, чтобы установить контакт с герцогом Карлом V Лотарингским.

Мужчина переоделся в турецкую одежду, взяв с собой верного слугу, преодолел опасный путь и сумел ввести османов в заблуждение. Как только Кульчицкий передал важные сведения, вернулся с обещанием скорой помощи.

табличка
Табличка на улице Кульчицкого. Фото: Последний Бастион

Сообщается, что это решение стало переломным: городской совет Вены отказался от капитуляции, а уже 12 сентября войска под предводительством Яна III Собеского сняли осаду.

В знак благодарности венцы разрешили Кульчицкому открыть первую кофейню в городе. Именно с этого момента берет начало традиция кофейной культуры в Вене.

Напомним, ранее сообщалось, что Австрия выделит Украине 9,6 млн евро. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, на что пойдут эти средства.

Также австрийские дипломаты высказались об украинских городах во время войны.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
