В армии будут перемены: Зеленский говорил с Федоровым и Сырским

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Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что провел беседы с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он подчеркнул, что прислушивается к людям. По его словам, решения, касающиеся армии, будут выработаны.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении в субботу, 18 июля, передает Новини.LIVE.

Зеленский беседовал с Федоровым и Сырским

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