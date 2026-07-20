Урсула фон дер Ляйен провела первую беседу с премьер-министром Корецким

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела первый телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Украины Сергеем Корецким. Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество над реформами, способствующими процессу вступления Украины в ЕС. Также они обсудили сотрудничество в сфере обороны, подготовку к зиме и защиту критически важной энергетической инфраструктуры.

Об первом телефонном разговоре с новым главой украинского правительства Урсула фон дер Ляйен сообщила в понедельник, 20 июля, в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Урсула фон дер Ляйен пообщалась с новым премьером Украины

Председатель Еврокомиссии отметила, что беседа была плодотворной. По её словам, Европейский Союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути к членству и продолжит сотрудничество над реформами, необходимыми для продвижения евроинтеграции.

"Очень плодотворный телефонный разговор с Корецким. Мы и впредь будем тесно сотрудничать над реформами, способствующими продвижению процесса вступления Украины в ЕС", — написала Урсула фон дер Ляйен.

Отдельной темой переговоров стала реализация договоренностей по производству беспилотников. Фон дер Ляйен подчеркнула, что сотрудничество позволит использовать производственные возможности стран Евросоюза для укрепления обороноспособности Украины.

"Наше соглашение о дронах позволит задействовать промышленный потенциал ЕС для быстрого и масштабного производства самого инновационного оборонного оборудования для Украины", — отметила глава ЕК.

Кроме того, стороны обсудили подготовку Украины к осенне-зимнему периоду и вопросы защиты критически важной энергетической инфраструктуры. Председатель Еврокомиссии также заверила Сергея Корецкого, что он может рассчитывать на дальнейшую поддержку Европейского Союза, в частности в сфере управления энергетикой.

"Мы также обсудили подготовку к зиме и вопросы критически важной энергетической инфраструктуры. Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку, в частности в вашей работе по улучшению управления энергетическим сектором", — подчеркнула Фон дер Ляйен.

Скриншот сообщения Урсулы фон дер Ляйен/X

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