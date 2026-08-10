Уровень коррупции в Украине растет: глава САП назвал причины

Александр Клименко. Фото: УНИАН

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В Украине наблюдается рост масштабов коррупции на высшем уровне. Между тем случаи коррупционных скандалов на самых высоких уровнях в государстве становятся всё чаще, что не свидетельствует о желании властей бороться с этим.

Об отсутствии политической воли для противодействия этим процессам и ключевых препятствиях в работе правоохранительных органов заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, передает Новини.LIVE.

Клименко рассказал о препятствиях в делах по борьбе с коррупцией со стороны народных депутатов

Во время официального брифинга, посвященного результатам совместной деятельности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры за первые шесть месяцев 2026 года, прозвучала критическая оценка положения дел в стране. Руководитель САП Александр Клименко откровенно сообщил, что реального сокращения коррупционных преступлений пока не фиксируется. Более того, по словам чиновника, коррупция среди чиновников высшего ранга только усиливается.

Главной причиной такой ситуации глава ведомства считает отсутствие на государственном уровне достаточной политической воли для искоренения взяточничества. Одной из самых острых проблем остаются так называемые «поправки Лозового», нормы которых до сих пор препятствуют эффективному доведению дел до логического завершения.

Кроме того, глава САП обратил внимание на крайне ограниченные полномочия прокуроров в уголовных производствах, фигурантами которых являются народные депутаты. Еще одним серьезным вызовом являются регулярные проблемы с процедурой экстрадиции подозреваемых, скрывающихся за рубежом. Для эффективного противодействия транснациональным коррупционным схемам, как подчеркнул Клименко, украинским правоохранителям остро не хватает возможности создавать совместные международные следственные группы.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Украине регулярно раскрываются все новые и новые коррупционные скандалы. Антикоррупционные органы Украины провели серию резонансных разоблачений среди бывших чиновников и военных.

В частности, бывшей главе Минюста и экс-вице-премьеру Ольге Стефанишиной предъявили подозрение в незадекларированном имуществе и незаконном обогащении на сумму свыше 13,9 млн грн, которые она скрывала, оформляя элитные автомобили и недвижимость на родственников и подчинённых.

Кроме того, НАБУ и САП разоблачили группировку во главе с бывшим госсекретарем МИД, которая разворовывала средства международной помощи, предоставленной Украине в начале полномасштабной войны, с последующим их отмыванием через конвертационные центры.

Параллельно подозрение было предъявлено и бывшему высокопоставленному чиновнику ВСУ, который в сговоре с сообщниками пытался выманить у коммерческого застройщика рекордную сумму в размере более двух миллионов долларов в качестве взятки.