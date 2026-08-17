Умерла актриса Хейден Панеттьери, мать дочери Владимира Кличко

Хейден Панеттьери с Владимиром Кличко. Фото: Getty Images

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В возрасте 36 лет скончалась американская певица и актриса Хейден Панеттьери, бывшая невеста украинского экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко. Представители семьи не разглашают причину смерти звезды кино и сериалов.

Об этом сообщили в AP News, цитирует Новини.LIVE.

Хейден Панеттьери скончалась в возрасте 36 лет

Жизнь 36-летней американской актрисы и певицы Хейден Панеттьери внезапно оборвалась. На данный момент ни пресс-секретарь звезды, ни ее отец не раскрывают обстоятельств и причин трагедии. Представители семьи выпустили официальное обращение по поводу утраты.

Хейден Панеттьери. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

"С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хейден. Она была невероятным светом и стихийной силой, дарила безграничную любовь и радость всем, кто её знал, а также миллионам зрителей, которые видели её на экране", — отмечается в совместном заявлении.

Только в этом году, в 2026-м, артистка представила свою автобиографическую книгу. В издании она откровенно поделилась опытом материнства, рассказала о внезапной гибели младшего брата и тяжелом пути борьбы с зависимостями.

В течение последних лет женщина активно занималась восстановлением психического здоровья, прошла специализированный курс реабилитации и вновь начала работать в творческих проектах. Проблемы с алкоголем и опиоидами начались у неё на фоне послеродовой депрессии, с которой Панеттьери столкнулась после рождения ребёнка.

Дочь Кайя Евдокия появилась на свет в декабре 2014 года, когда актриса встречалась с бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе, украинским боксёром Владимиром Кличко. Их громкий роман, который постоянно привлекал внимание мировых СМИ, начался еще в 2009 году.

Пара рассталась в 2011 году, однако уже в 2013 году они возобновили отношения и даже объявили о помолвке. Именно тогда Хейден часто приезжала в Киев, поддерживала жениха и открыто выступала на стороне украинского народа в период событий Евромайдана.

В 2018 году звездная пара окончательно рассталась и расторгла помолвку. Тогда же было принято решение, что основным опекуном девочки станет Владимир Кличко, и Кайя переехала жить к отцу. Сама актриса впоследствии признавалась, что этот шаг дался ей чрезвычайно тяжело.

Несмотря на бурную личную жизнь, Хейден Панеттьери оставила заметный след в кинематографе. Широкую популярность она завоевала ещё в юном возрасте. Зрители запомнили её по ролям в фильме «Вспоминая титанов», культовой франшизе "Крик", а также в популярных телесериалах "Нэшвилл" и "Герои".

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