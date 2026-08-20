Укрзализныца изменила движения поездов из-за повреждений от атак РФ
Компания "Укрзализныця" заявила, что в результате ночной атаки РФ на Киев и область была повреждена инфраструктура. В связи с этим были оперативно внесены изменения в расписание пригородных поездов, следующих в сторону столицы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт компании.
Что известно об изменениях в движении поездов в направлении Киева
В Telegram канал «Укрзализныця: пригородные поезда» сообщил, что изменения касаются поездов в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Так, сегодня, 20 августа, по измененному маршруту будут следовать следующие поезда:
- №6903 и №6905 Нежин — Бобрик (вместо Нежин — Киев);
- №6902 и №6906 Бобрик — Нежин (вместо Киев — Нежин).
Кроме того, изменят маршрут следования и региональные рейсы. Среди них:
- №893 Конотоп — Бобрик ( вместо Конотоп — Киев);
- № 894 Бобрик — Нежин (вместо Киев — Нежин).
Также в течение суток не смогут совершить рейс:
- №6909 и №6911 Нежин — Киев-Волынский;
- №6910 Киев-Волынский — Нежин.
"В то же время предупреждаем, что в течение дня возможны изменения на других участках, а также задержки в движении пригородных поездов по соображениям безопасности. Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, не ожидайте его прибытия на платформе, а находитесь в безопасном месте. Движение поезда будет возобновлено только после устранения воздушной угрозы", — резюмировали в компании.
Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела в нескольких районах города возникли пожары, повреждены здания, есть погибшие и пострадавшие.
Также мы писали, что два района столицы частично остались без света.
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