Укрзализныца изменила движения поездов из-за повреждений от атак РФ

Поезд. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Компания "Укрзализныця" заявила, что в результате ночной атаки РФ на Киев и область была повреждена инфраструктура. В связи с этим были оперативно внесены изменения в расписание пригородных поездов, следующих в сторону столицы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт компании.

Что известно об изменениях в движении поездов в направлении Киева

В Telegram канал «Укрзализныця: пригородные поезда» сообщил, что изменения касаются поездов в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Так, сегодня, 20 августа, по измененному маршруту будут следовать следующие поезда:

№6903 и №6905 Нежин — Бобрик (вместо Нежин — Киев);

(вместо Нежин — Киев); №6902 и №6906 Бобрик — Нежин (вместо Киев — Нежин).

Кроме того, изменят маршрут следования и региональные рейсы. Среди них:

№893 Конотоп — Бобрик ( вместо Конотоп — Киев);

вместо Конотоп — Киев); № 894 Бобрик — Нежин (вместо Киев — Нежин).

Также в течение суток не смогут совершить рейс:

№6909 и №6911 Нежин — Киев-Волынский ;

; №6910 Киев-Волынский — Нежин.

"В то же время предупреждаем, что в течение дня возможны изменения на других участках, а также задержки в движении пригородных поездов по соображениям безопасности. Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, не ожидайте его прибытия на платформе, а находитесь в безопасном месте. Движение поезда будет возобновлено только после устранения воздушной угрозы", — резюмировали в компании.

Сообщение УЗ об изменении движения поездов. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела в нескольких районах города возникли пожары, повреждены здания, есть погибшие и пострадавшие.

Также мы писали, что два района столицы частично остались без света.