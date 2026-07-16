Укргидрометцентр предупредил о погоде: в Украине до +34 °C и грозы

Девушка охлаждается в жару. Фото: Reuters

Альбина Заречная Редактор

В пятницу, 17 июля, в Украине ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Местами температура воздуха поднимется до +34 °C, однако в некоторых регионах возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды на 17 июля

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в большинстве областей будет небольшая облачность и без осадков. В то же время на юге страны днем ожидается переменная облачность, а местами могут пройти небольшие кратковременные дожди и грозы.

Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +16...+21 °C. В северо-восточных областях будет прохладнее — от +13 до +18 °C.

Днём воздух прогреется до +23...+28 °C. На западе и юго-западе Украины ожидается более жаркая погода — +26...+31 °C, а в Закарпатье температура может подняться до +34 °C.

Прогноз погоды на 17 июля. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 17 июля, в Украине ожидается преимущественно сухая, солнечная и теплая погода. В большинстве регионов осадков не предвидится, а температура воздуха местами достигнет +32 °C. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Новини.LIVE писали, что в ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры до +29 °C. В большинстве регионов установится сухая погода, а количество осадков уменьшится. Синоптики советуют во время пребывания на солнце пользоваться средствами защиты от ультрафиолетового излучения.