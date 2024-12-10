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Украинцы начали получать "тысячу от Зеленского"

10 декабря 2024 20:20
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Тысяча от Зеленского — украинцы начали получать средства на карту Национальный кэшбек
Купюра номиналом в 1000 грн. Фото: hbank.gov.ua
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Украинцы начали получать 1 000 грн в рамках программы "Зимова єПідтримка", которая стартовала 1 декабря 2024 года. По состоянию на 10 декабря уже подано более 6 миллионов заявок.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE во вторник, 10 декабря.

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С 1 декабря 2024 года в Украине стартовала программа "Зимова єПідтримка", рамках которой украинцы могут получить и использовать 1 000 грн на определенные услуги. Это решение стало частью инициативы Президента Украины Владимира Зеленского.

Уже через 10 дней после запуска программы украинцы начали получать средства на открытые банковские карты "Національний кешбек".

Тысяча Зеленского
Государственная помощь, которую получили украинцы. Фото: Новини.LIVE

Как подать заявку на выплату тем, кто еще этого не сделал

Программа доступна для всех граждан Украины, в том числе для несовершеннолетних, так что оформить средства можно на себя и на детей. Каждый может подать заявку на получение 1 000 грн через несколько доступных каналов:

  • Мобильное приложение "Дія" — можно подать заявку с 1 декабря 2024 года.
  • Укрпочта — услуга доступная с 4 декабря 2024 года.
  • Банки-партнеры — выплата стала доступна с 10 декабря 2024 года.

Заявки в рассрочку принимаются до конца февраля 2025 года, а средства зачисляются на карточки "Національний кешбек". Следовательно, те, кто еще не успел подать заявку, могут сделать это позже.

программа Зимняя естьПоддержка
"Тысяча от Зеленского" на карточке "Національний кешбек". Фото: Новини.LIVE

На что можно потратить тысячу

Средства, которые граждане получат через программу, можно потратить на различные нужды. В частности, на украинские лекарства, книги, одежду, автобусные и железнодорожные билеты, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг, или же задонатить на ВСУ. 

Сколько человек уже подали заявки

По состоянию на 10 декабря 2024 года программа "Зимова єПідтримка" продолжает пользоваться спросом среди украинцев. С момента запуска было подано более 6 миллионов заявок только через приложение "Дія".

Заметим, заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025 года. Вырученные средства можно использовать до конца 2025 года.

Напомним, Минэкономики направило банкам объяснения по государственным программам "Зимова єПідтримка" и "Національний кешбек". Там считают, что чрезмерное раскрытие банковских данных нецелесообразно.

Ранее мы писали, что оформить денежную помощь по программе "Зимова єПідтримка" можно на детей. Украинцы жалуются на то, что возникает проблема, если у ребенка и матери разные фамилии.

Владимир Зеленский выплаты украинцы Украина банки соцвыплаты

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20:20 Украинцы начали получать "тысячу от Зеленского"

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

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