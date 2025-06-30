Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1КиноШоу-бизнесНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Шоу-бизнес
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинцы массово возвращаются домой — в ГПСУ озвучили статистику

Украинцы массово возвращаются домой — в ГПСУ озвучили статистику

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 11:03
Пограничный трафик вырос до 140 тысяч человек в сутки — ГПСУ
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В июне наблюдается стабильный рост пассажиропотока на государственной границе. Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, за последние сутки его объем достиг более 140 тысяч человек — это один из пиковых показателей, который фиксируется нечасто.

Об этом Андрей Демченко сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Украинцы начали массово возвращаться в Украину

В субботу, 28 июня, количество пересечений границы гражданами было на уровне 139 тысяч. В течение последних дней большинство пассажиров направлялись из Украины, однако вчера ситуация изменилась: на 10 тысяч больше человек въехали в Украину, чем выехали. При этом 85% всего трафика составляют граждане Украины.

В то же время большинство украинцев выбирают КПП на границах с Польшей. Пограничники рекомендуют мониторить состояние очередей на пограничных КПП.

"А 50% от всего пассажиропотока перепадает на границу с Польшей, где при увеличении потока желающих пересечь границу, конечно, могут фиксироваться и очереди. Поэтому советуем гражданам все же знакомиться с состоянием загруженности пунктов пропуска. Такую информацию наше Западное региональное управление на своей Facebook-странице обновляет каждые три часа для того, чтобы люди могли себе выбрать менее загруженное направление, а не ожидать в очередях на пересечение границы", — рассказал Андрей Демченко.

Напомним, в Польше пограничники могут оштрафовать за перевозку некоторых пищевых продуктов.

Также редакция Новини.LIVE разъясняли, в каких случаях украинцев могут не впустить на международный рейс.

граница пограничники ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации