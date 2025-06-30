Пограничный трафик вырос до 140 тысяч человек в сутки — ГПСУ

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В июне наблюдается стабильный рост пассажиропотока на государственной границе. Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, за последние сутки его объем достиг более 140 тысяч человек — это один из пиковых показателей, который фиксируется нечасто.

Об этом Андрей Демченко сообщил в эфире Ранок.LIVE.

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В субботу, 28 июня, количество пересечений границы гражданами было на уровне 139 тысяч. В течение последних дней большинство пассажиров направлялись из Украины, однако вчера ситуация изменилась: на 10 тысяч больше человек въехали в Украину, чем выехали. При этом 85% всего трафика составляют граждане Украины.

В то же время большинство украинцев выбирают КПП на границах с Польшей. Пограничники рекомендуют мониторить состояние очередей на пограничных КПП.

"А 50% от всего пассажиропотока перепадает на границу с Польшей, где при увеличении потока желающих пересечь границу, конечно, могут фиксироваться и очереди. Поэтому советуем гражданам все же знакомиться с состоянием загруженности пунктов пропуска. Такую информацию наше Западное региональное управление на своей Facebook-странице обновляет каждые три часа для того, чтобы люди могли себе выбрать менее загруженное направление, а не ожидать в очередях на пересечение границы", — рассказал Андрей Демченко.

Напомним, в Польше пограничники могут оштрафовать за перевозку некоторых пищевых продуктов.

Также редакция Новини.LIVE разъясняли, в каких случаях украинцев могут не впустить на международный рейс.