Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Украинцы должны считаться с выбором американцев, которые большинство голосов на президентских выборах отдали Дональду Трампу. Также мы должны разделять его отношение к войне в Украине.

Об этом заявил в комментарии Новини.LIVE нардеп Ярослав Юрчишин.

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Победа Трампа

"Американцы сделали свой выбор в пользу той партии, лидер которой демонстрировал большую решительность и стремление победить. Мы должны считаться с этим выбором и отношением Дональда Трампа к ситуации в мире и Украине. Наша задача — убедить, что помощь нам на поле боя — это то, что действительно сделает и его, и США "большими снова". Это будет очень сложно. И другого пути у нас нет", — сказал нардеп.

Юрчишин о победе Трампа. Фото: скриншот

Также он высказался по поводу кардинальных перемен на фронте и окончания войны за 24 часа, как обещал Трамп.

"Что касается кардинальных изменений на фронте, то вопрос только цены, которую придется заплатить нам и миру. Время здесь производное", — отметил нардеп.

Напомним, республиканец Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США. Народные депутаты Украины отреагировали на такое событие, заявив, что это ожидаемо и что Путину нужно бояться одного из заявлений Трампа.