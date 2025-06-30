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Главная Новости дня Украина на необратимом пути в НАТО — МИД Германии

Украина на необратимом пути в НАТО — МИД Германии

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Дата публикации 30 июня 2025 20:04
Украина на необратимом пути в НАТО - Йоханн Вадефуль
Глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Фото: Новини.LIVE

Глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. По его словам, когда бы это ни произошло — это уже неизбежно.

Об этом Вадефуль сообщил во время встречи с президентом Украины в понедельник, 30 июня.

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Украина на необратимом пути в НАТО

"Я подтвердил прошлогоднее решение. Украина на необратимом пути в НАТО", — заявил он.

Вадефуль подтвердил решительную поддержку евроатлантической интеграции Украины, подчеркнув, что Германия и Европейский Союз стоят за этим решением.

"Мы настойчиво поощряем вас проводить реформы в вашей стране, и мы полностью уверены в этом. Если мы останемся непоколебимыми, нас ждет хорошее будущее", — подчеркнул он.

По словам министра, Берлин рассматривает Украину как будущего полноправного члена как НАТО, так и ЕС.

Уже во время председательства Финляндии в Евросоюзе может быть открыт первый переговорный кластер, что станет важным шагом на пути интеграции.

Ранее Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости усиления санкционного давления на Россию. Это важно для принуждения Кремля к мирным переговорам.

Напомним, что 30 июня в Киев с официальным визитом впервые прибыл министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Германия НАТО политики война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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