Украину накроет адская жара +40 °C: Диденко сообщила, когда станет прохладнее

Женщина охлаждается в фонтане. Фото: Reuters

Альбина Заречная Редактор

В Украине прогнозируется чрезвычайно жаркая неделя с пиком температур до +40 °C 6 августа. После этого более прохладная воздушная масса начнет поступать в западные области уже 7 августа.

Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

В Украину придет сильная жара — подробный прогноз

На большей части территории страны, как сообщает Наталья Диденко, будет засушливая погода без дождей. Но местами, из-за приближения атмосферного фронта с севера, ожидаются локальные кратковременные дожди с грозами уже сегодня, 3 августа, вечером и ночью на западе, а также в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Температурная карта Украины 4 августа. Фото: Метеопост

С завтрашнего дня, 4 августа, температура воздуха будет постепенно повышаться. Во вторник днем на всей территории Украины вновь установится сухая погода. В Киеве 4 августа максимальная температура воздуха составит +32...+34 °C, при этом сегодня вечером и в ближайшую ночь возможен небольшой дождь, а днем во вторник осадков не прогнозируется.

Самая сильная жара в Украине будет в четверг, 6 августа, когда экстремальные температуры охватят всю страну, местами достигая +40 °C.

Температурная карта Украины 6 августа. Фото: Метеопост

В связи с этим Наталья Диденко советует украинцам внимательно относиться к своему здоровью: избегать пребывания под прямыми солнечными лучами, чаще находиться в тени, отказаться от работы в огороде или пребывания на улице с 11 до 17 часов, приостановить тренировки в спортивных залах до воскресенья, пить достаточно воды, заботиться о домашних животных и следить за прогнозом об ослаблении жары.

Снижение температуры воздуха начнётся 7 августа, его в первую очередь почувствуют жители западных регионов, а в течение 8–9 августа холодная воздушная масса распространится на большую часть территории Украины.

Температурная карта Украины 7 августа. Фото: Метеопост

Ранее Новини.LIVE сообщали, что синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в понедельник, 3 августа, для жителей нескольких областей Украины. В остальных же регионах будет засушливая солнечная погода.

В целом в августе в Украине прогнозируется немало жарких дней. По прогнозам синоптиков, месяц будет теплее на 1–3 градуса по сравнению с нормой и богатым на ливни, шквальные ветры и грозы.