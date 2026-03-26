Украинцы заметили сходство Витовской с актрисой "Гарри Поттера"
Украинцы заметили сходство Ирмы Витовской с актрисой в сериале о "Гарри Поттере", которая исполняет роль тети Петунии Дурсли. В то же время, несмотря на визуальное сходство, украинка не снималась в сериале. Роль досталась британской актрисе Бел Паули.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщения пользователей в Threads.
Сходство Витовской с британской актрисой
Сообщество "Перша приватна мемарня" пошутило, что Петунию Дурсли сыграла украинка Витовская, прославившаяся в сериале "Леся+Рома".
"Это дебютная роль актрисы за границей. Сама Ирма является давней фанаткой Гарри Поттера и часто читает книги о волшебнике своим детям", — говорится в сообщении.
Но на самом деле роль играет британская актриса Бел Паули, прославившаяся ролью Дейзи Миллер в телесериале "Секретные агенты" и участием в "Утреннем шоу".
Что пишут украинцы
В сети некоторые пользователи отмечают, что даже поверили информации об участии Витовской в съемках. Люди сравнивают сходство украинки с британкой.
