Украинцы в российском плену: Лубинец назвал количество погибших

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты казнили по меньшей мере 345 украинских военнослужащих, которые сложили оружие и сдались в плен. Кроме того, Украина имеет подтвержденные данные о гибели 375 граждан в российских тюрьмах. Пленные, которые все же возвращаются домой, рассказывают о пытках и издевательствах.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Жестокие пытки и расстрелы безоружных

Российские солдаты часто расстреливают украинских бойцов сразу, когда те поднимают руки, выходят без оружия и ложатся на землю.

Омбудсман подчеркнул, что оккупанты издеваются над безоружными воинами сознательно:

"С начала полномасштабного вторжения только зафиксированы факты убийства, казни по меньшей мере 345 украинских военных, которые, по зафиксированным видео, сделали все, чтобы сдаться в плен. Это значит, что они положили оружие, вышли с поднятыми руками, легли на землю, показали, что они не продолжают боевые действия... Их российские солдаты осмотрели — убедились, что никакого оружия нет".

По словам Лубинца, есть случаи, когда военных заставляли полностью раздеться, после чего расстреливали их в упор. Согласно Женевской конвенции, боец получает статус военнопленного сразу после сложения оружия, поэтому такие расстрелы являются прямым военным преступлением.

Также чиновник привел данные о возвращении тел погибших в неволе:

"У нас есть отдельный список, по состоянию на сегодняшний день в нем 375 имен. Это украинские военнопленные и гражданские заложники, которые были верифицированы как военнопленные или гражданские, задержаны Российской Федерацией... И все они вернулись домой на щите, то есть Российская Федерация передала нам тела замученных 375 граждан Украины".

Украинские правоохранители уже расследуют 635 уголовных дел по издевательствам над пленными. Среди погибших оказались и пятеро тяжелобольных защитников, которых пытались как можно быстрее обменять с помощью Стамбульского списка. Кроме того, по меньшей мере 53 бойца погибли при взрыве в Оленовке.

В общей сложности почти 95% украинских военных подвергаются системным пыткам в российских тюрьмах. Оккупанты применяют избиения, ток, сексуальное и психологическое насилие, а также травят пленных собаками и устраивают показательные суды. На данный момент сфабрикованные российские суды вынесли приговоры уже более 1700 украинцам.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца сообщал, что военнопленные в РФ не могут звонить родным. Согласно Женевской конвенции, бойцы имеют право передавать своим семьям письма. Россия лишает их такой возможности.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека писал, что вблизи Мирного Волновахского района Донецкой области россияне убили украинского военного. Мужчина 22 июля попал в плен. После этого его расстреляли.