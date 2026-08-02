Украинские сети АЗС вводят ограничения на продажу дизельного топлива

АЗС во Львове. Фото: Новини.LIVE

Александр Шорохов Редактор

Крупные сети украинских АЗС начали массово вводить жесткие ограничения на продажу дизельного топлива одному покупателю. В настоящее время специальные ограничения действуют преимущественно на крупных притрассовых комплексах, где обычно заправляются водители магистральных грузовых автомобилей. Эта вынужденная стратегия призвана предотвратить мгновенное исчерпание имеющихся запасов топлива в розничной сети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Delo.ua.

Почему возник дефицит топлива

Торговые ограничения на отпуск топлива колеблются в пределах от 50 до 100 литров на один автомобиль. Такая ситуация возникла из-за резкого сокращения объемов импорта светлых нефтепродуктов.

Среди главных причин дефицита называют резкое сокращение поставок топлива в Украину. Свою роль играет ограничение предложения на европейском рынке, а также меление Дуная, из-за которого затруднилась полноценная доставка топлива речным путем.

К тому же ещё одним негативным фактором является высокая активность России, которая массово скупает свободные объёмы сырья в Европе.

Дизельное топливо в Украине не исчезнет

Но полная остановка продаж дизельного топлива в ближайшее время не ожидается.

При этом ситуация, когда топливо на заправках то появляется, то исчезает, скорее всего, будет повторяться и в дальнейшем, ведь АЗС будут продолжать несколько ограничивать объемы поставок и отпуска топлива клиентам.

Как ранее писали Новини.LIVE, в последнее время фиксируется стремительный рост стоимости нефтепродуктов в столичном регионе, что уже успело серьезно ударить по финансовому положению водителей. На АЗС цена дизельного топлива поднялась до 92 гривен за литр, а популярный бензин марки А-95 уже стоит 85,40 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, что мировые цены на нефть остаются крайне нестабильными из-за постоянных вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Экономический аналитик Алексей Кущ отмечал, что стоимость нефти марки Brent на международных биржах полностью зависит от масштабов военной эскалации.