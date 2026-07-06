Украине передали более 4300 единиц оборудования для энергетики

Энергетики на разрушенной ТЭЦ. Фото: «Укрэнерго»

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

С начала полномасштабного вторжения России 39 иностранных государств уже передали Украине 31,4 тысячи тонн энергетической гуманитарной помощи, из которых более 27,2 тысячи тонн уже распределены между областями. Только за текущий год со складов специального хаба в регионы было отправлено 448 грузов весом 3,6 тысячи тонн, что позволило оперативно доставить на места тысячи генераторов и трансформаторов для украинской энергетики.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины, передает Новини.LIVE.

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В течение текущего года регионы Украины получили со складов профильного хаба 448 грузов общим весом 3,6 тысячи тонн. В эти поставки вошли 2511 генераторов, 88 трансформаторов, а также 160 единиц другого теплотехнического оборудования, в частности котлы,блочно-модульные котельные ( БМК) и когенерационные установки.

Всего за несколько месяцев этого года иностранные доноры обеспечили поставку 4314 единиц энергетического оборудования. К сбору этой техники присоединились Европейский Союз, США, Канада, Япония, Турция, Китай, Великобритания, Швейцария, Молдова, Азербайджан, Исландия, Норвегия, а также страны ЕС: Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Германия, Словакия, Финляндия, Франция, Швеция, Чехия, Польша и Кипр.

Отдельную техническую поддержку оказали международные организации и корпорации, в числе которых UNICEF/WASH, PFRU и VOLVO.

В Минэнерго отметили, что в ближайшее время в Украину должны поступить дополнительные партии техники: 785 генераторов, 124 трансформатора и ещё 155 единиц теплового оборудования, включая БМК, КГУ и промышленные котлы.

В целом с марта 2022 года совокупный вес поступивших в Украину энергетических грузов достиг 31,4 тысячи тонн, которые поступили в составе 2451 партии. На сегодняшний день более 27,2 тысячи тонн из этого объема энергетического оборудования уже успешно распределены между областями.

С начала большой войны донорами Украины стали 39 государств. Помимо вышеперечисленных стран, технику также поставляли Греция, Ирландия, Северная Македония, Республика Корея, Румыния, Сербия, Словения, Венгрия, Хорватия, Объединенные Арабские Эмираты и Болгария.

Новини.LIVE сообщали ранее, что существует вероятность того, что российские войска вновь активизируют удары по энергетической инфраструктуре Украины уже летом, однако наиболее вероятным периодом для массированных атак специалисты считают осень. Об этом заявил руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.

Между тем Киев обратился к центральной власти с просьбой выделить средства на проекты энергоустойчивости и упростить процедуры закупок. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что перед суровой зимой Украине необходимо восстановить более 10 гигаватт генерирующих мощностей, и сейчас ведется активная подготовка инфраструктуры совместно с международными партнерами.

Эксперты предупреждают, что отсутствие длительных отключений света в настоящее время обусловлено лишь низким потреблением и спадом промышленного производства. Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупреждает, что энергосистема остается чрезвычайно уязвимой, и любые новые обстрелы или аварии на ТЭС вновь приведут к длительным отключениям. Ожидается также рост тарифа на передачу электроэнергии примерно на 30%. Цена потенциально изменится с 70 до 90 копеек за киловатт-час, тогда как для населения тариф на уровне 4,32 грн за кВт-ч пока останется неизменным.