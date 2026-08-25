Украина получила партию ракет для системы Patriot
Украина получила небольшую партию ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и ракет AIM. Также подтверждена поставка нескольких комплексов ПВО Crotale и ракет к ним. Точное количество ракет и страну-поставщика президент Владимир Зеленский не назвал.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве, передают Новини.LIVE.
Что известно о поставке систем Crotale
По словам Зеленского, Украина получила подтверждение о передаче нескольких систем Crotale и ракет к ним. Какое именно государство предоставит это вооружение, глава государства не уточнил.
"Мы получили, не буду говорить, от какого государства, подтверждение о поставке нескольких систем ПВО "Crotale" и ракет к ним. А также мы получили ракеты AIM. Это очень важные для нас ракеты", — сказал Зеленский.
Президент также подтвердил, что Украина получила определенное количество ракет для Patriot. В то же время точное количество он не назвал.
"И ещё немного поступило ракет Patriot. Сколько — не могу сказать, но немного", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украине нужно больше ракет для усиления противовоздушной обороны.
Что известно о Crotale и AIM
Crotale — французский зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для уничтожения воздушных целей на малых и средних высотах.
В свою очередь, AIM — это семейство управляемых ракет, предназначенных для поражения воздушных целей. Отдельные модификации этих ракет могут использоваться наземными системами противовоздушной обороны.
Как сообщали Новини.LIVE, 22 августа Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о поставках Украине французских ракет. Стороны обсудили поставки французского вооружения, укрепление противовоздушной обороны Украины, дипломатические шаги и финансирование украинской обороны.
Также Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с генералом Китом Келлогом в Киеве. Стороны обсудили усиление российских атак по инфраструктуре и гражданскому населению, а также потребность Украины в дополнительных перехватчиках для систем Patriot.
Читайте Новини.live!