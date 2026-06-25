Украина наступает на фронте: оценка представителя Госдепа США

Военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады Холодного Яра Вооруженных сил Украины. Фото: Ирина Рыбакова/Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады Холодного Яра Вооруженных Сил Украины

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Нынешней зимой украинские военные будут бить по российской энергетической инфраструктуре, полностью сломав предварительную динамику войны. А из-за возобновления нефтяных санкций против РФ и привлечения частных американских инвестиций Украина будет продолжать свое успешное наступление на фрноте .

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джереми Левин во время YES Dinner Discussion, организованной Фондом Виктора Пинчука в Гданьске, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

В Госдепе США заявили о преимуществе Украины на фронте

В Гданьске во время панели YES Dinner Discussion, организованной Фондом Виктора Пинчука, заместитель госсекретаря США Джереми Левин заявил о кардинальном изменении ситуации на фронте. По его словам, инициатива сейчас полностью находится в руках украинской армии, не останавливающей свое движение вперед.

"Сейчас все наоборот. Когда погода хорошая, украинцы идут в наступление, а россияне ждут зимы, чтобы, так сказать, устроить свои трусливые атаки на энергетическую инфраструктуру", — отметил Левин.

Американский дипломат подчеркнул, что Киев сломал привычный сценарий Москвы, поэтому будущая зима пройдет по другим правилам: "Но даже в этом вопросе Украина изменила динамику событий. Поэтому этой зимой Украина атакует российскую энергетическую инфраструктуру".

Параллельно Вашингтон ужесточает санкции на Россию. Заместитель госсекретаря подтвердил, что Соединенные Штаты снова ввели санкции против российской нефти. Этот шаг стал вероятен благодаря прорыву на Ближнем Востоке. Вице-президент Вэнс, специальный посланник Кушнер и Рыжков сейчас работают над мирным соглашением в Ормуге. Предварительное временное освобождение от санкций вводилось исключительно для того, чтобы помочь экономикам справиться со сложными обстоятельствами в этом регионе. Теперь США возвращаются к консенсусу и продолжают переговоры с европейскими партнерами по поводу новых ограничений.

Отдельное внимание Джереми Левин уделил иранской угрозе, напомнив слова президента о том, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

"Как знают все украинцы, присутствующие в этом зале, ущерб, причиненный иранским режимом всеми этими дронами "Шахед" и другим из-за сотрудничества с Путиным в конфликте в Украине, свидетельствовал о том, что с этим режимом нужно было разобраться", — пояснил чиновник.

Он добавил, что сейчас разрабатывается долгосрочное решение этого вопроса, которое позволит вернуть жесткие санкции против Тегерана .

Кроме санкционного давления США наращивают прямую поддержку Киева. Всего с минувшей осени Вашингтон предоставил более 1,5 млрд долларов невоенной, экономической, энергетической и гуманитарной поддержки . При этом американская сторона призывает европейцев активизировать свои финансовые усилия.

Однако долгосрочное развитие экономики не может зависеть только от правительства и концептуальных ресурсов. По словам Левина, к восстановлению активно вовлекается американский частный сектор. В скором времени ожидаются новые объявления по инструментам снижения рисков для иностранного бизнеса.

"Независимо от того, борьба ли это в течение еще нескольких лет войны, на что мы надеемся, — это должна быть сфера, где украинская оборонная промышленность и ее энергетическая инфраструктура смогут привлечь частный капитал или, как мы надеемся, это будет мир и восстановление", — подытожил Левин.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что российская армия несколько снизила темп наступления на Покровско-Мирноградском направлении фронта, поскольку штурмовые подразделения понесли серьезные потери и истощились. Однако, как предупреждает военный Владимир Полевый, оккупанты готовы в любой момент возобновить активные действия. Известно о том, что свежие подкрепления уже стоят наготове в 40 километрах от фронта.

Однако украинская армия еще раз доказывает свою устойчивость. Дональд Трамп в разговоре с медиа подчеркнул, что, несмотря на огромные военные ресурсы Москвы и большую численность ее войска, Украина уверенно дает отпор . Руководитель Белого дома напомнил, что ВСУ имеют вооружение современную технику из США, которая помогает эффективно нивелировать преимущество РФ в живой силе.

Параллельно Владимир Зеленский заявил о серьезном прорыве в отношениях с Вашингтоном. Американская сторона положительно отреагировала на передачу лицензий для совместного выпуска систем ПВО. Проект уже прошел предварительные согласования в Штатах, и теперь требуется только окончательное решение и подпись Дональда Трампа