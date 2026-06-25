Госдеп США: Украина наступает и меняет динамику войны

Военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады Холодного Яра Вооруженных сил Украины. Фото: Ирина Рыбакова/Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады Холодного Яра Вооруженных Сил Украины

Нынешней зимой украинские военные будут бить по российской энергетической инфраструктуре, полностью сломав предварительную динамику войны. А из-за возобновления нефтяных санкций против РФ и привлечения частных американских инвестиций Украина будет продолжать свое успешное наступление на фрноте .

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джереми Левин во время YES Dinner Discussion, организованной Фондом Виктора Пинчука в Гданьске, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

В Госдепе США заявили о преимуществе Украины на фронте

В Гданьске во время панели YES Dinner Discussion, организованной Фондом Виктора Пинчука, заместитель госсекретаря США Джереми Левин заявил о кардинальном изменении ситуации на фронте. По его словам, инициатива сейчас полностью находится в руках украинской армии, не останавливающей свое движение вперед.

"Сейчас все наоборот. Когда погода хорошая, украинцы идут в наступление, а россияне ждут зимы, чтобы, так сказать, устроить свои трусливые атаки на энергетическую инфраструктуру", — отметил Левин.

Американский дипломат подчеркнул, что Киев сломал привычный сценарий Москвы, поэтому будущая зима пройдет по другим правилам: "Но даже в этом вопросе Украина изменила динамику событий. Поэтому этой зимой Украина атакует российскую энергетическую инфраструктуру".

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Параллельно Вашингтон ужесточает санкции на Россию. Заместитель госсекретаря подтвердил, что Соединенные Штаты снова ввели санкции против российской нефти. Этот шаг стал вероятен благодаря прорыву на Ближнем Востоке. Вице-президент Вэнс, специальный посланник Кушнер и Рыжков сейчас работают над мирным соглашением в Ормуге. Предварительное временное освобождение от санкций вводилось исключительно для того, чтобы помочь экономикам справиться со сложными обстоятельствами в этом регионе. Теперь США возвращаются к консенсусу и продолжают переговоры с европейскими партнерами по поводу новых ограничений.

Отдельное внимание Джереми Левин уделил иранской угрозе, напомнив слова президента о том, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

"Как знают все украинцы, присутствующие в этом зале, ущерб, причиненный иранским режимом всеми этими дронами "Шахед" и другим из-за сотрудничества с Путиным в конфликте в Украине, свидетельствовал о том, что с этим режимом нужно было разобраться", — пояснил чиновник.

Он добавил, что сейчас разрабатывается долгосрочное решение этого вопроса, которое позволит вернуть жесткие санкции против Тегерана .

Кроме санкционного давления США наращивают прямую поддержку Киева. Всего с минувшей осени Вашингтон предоставил более 1,5 млрд долларов невоенной, экономической, энергетической и гуманитарной поддержки . При этом американская сторона призывает европейцев активизировать свои финансовые усилия.

Однако долгосрочное развитие экономики не может зависеть только от правительства и концептуальных ресурсов. По словам Левина, к восстановлению активно вовлекается американский частный сектор. В скором времени ожидаются новые объявления по инструментам снижения рисков для иностранного бизнеса.

"Независимо от того, борьба ли это в течение еще нескольких лет войны, на что мы надеемся, — это должна быть сфера, где украинская оборонная промышленность и ее энергетическая инфраструктура смогут привлечь частный капитал или, как мы надеемся, это будет мир и восстановление", — подытожил Левин.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что российская армия несколько снизила темп наступления на Покровско-Мирноградском направлении фронта, поскольку штурмовые подразделения понесли серьезные потери и истощились. Однако, как предупреждает военный Владимир Полевый, оккупанты готовы в любой момент возобновить активные действия. Известно о том, что свежие подкрепления уже стоят наготове в 40 километрах от фронта.

Однако украинская армия еще раз доказывает свою устойчивость. Дональд Трамп в разговоре с медиа подчеркнул, что, несмотря на огромные военные ресурсы Москвы и большую численность ее войска, Украина уверенно дает отпор . Руководитель Белого дома напомнил, что ВСУ имеют вооружение современную технику из США, которая помогает эффективно нивелировать преимущество РФ в живой силе.

Параллельно Владимир Зеленский заявил о серьезном прорыве в отношениях с Вашингтоном. Американская сторона положительно отреагировала на передачу лицензий для совместного выпуска систем ПВО. Проект уже прошел предварительные согласования в Штатах, и теперь требуется только окончательное решение и подпись Дональда Трампа