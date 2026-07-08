Украина нанесла удары по четырем регионам РФ: Зеленский назвал цели

Владимир Зеленский. Фото: Michael Kappeler/Pool via REUTERS

Карина Приходько Редактор

Украинские военные 8 июля нанесли дальнобойные удары по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в четырех регионах РФ. Наибольшее расстояние от линии фронта до цели — 1500 километров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Поражение объектов в России 8 июля

Зеленский рассказал, что сегодня дальнобойные удары Украины достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. По его словам, расстояние от линии фронта составляет около 800, 1400 и 1500 километров соответственно. Кроме того, украинские военные поразили цели в Воронежской области, которая находится примерно в 300 километрах от нашей границы.

Так, известно, что пострадал Саратовский нефтеперерабатывающий завод, а также НПЗ в Татарстане. Президент поблагодарил за меткость бойцов СБС и ССО ВСУ, СБУ и украинские разведки.

"Украина вполне справедливо отвечает России на ее удары по нашей стране и на затягивание войны. Россияне должны чувствовать, что их государство ведёт эту войну. Спасибо всем, кто помогает защищать Украину!" — подчеркнул глава государства.

Как писали Новини.LIVE, 6 июля ССО Украины атаковали Омский НПЗ в 2500 километрах от границы. Он был последним из 11 крупнейших производителей бензина в РФ, который до сих пор не подвергался ударам. После попадания разразился гигантский пожар.

В ту же ночь беспилотники нанесли удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в российском городе Ярославль. Он официально входит в пятерку крупнейших топливных предприятий на территории РФ. Предприятие ежегодно перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти.