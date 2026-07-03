Украина и Германия готовятся к возвращению мужчин домой

Канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Украина и Германия создали совместную межведомственную рабочую группу для разработки механизмов возвращения на родину украинских мужчин призывного возраста, незаконно выехавших за границу. По подсчетам, в настоящее время в ФРГ находится более 350 тысяч украинцев призывного возраста.

Об этом в интервью «Укринформу» рассказал посол Украины в Германии Алексей Макеев, передает Новини.LIVE.

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Вопрос о возвращении мужчин в возрасте от 18 до 63 лет, которые незаконно пересекли границу, в настоящее время активно обсуждается украинскими и немецкими чиновниками.

Как сообщил в интервью посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, дипломаты ищут эффективные решения в рамках совместной рабочей группы. Пока что конкретные шаги держатся в секрете.

«Я пока не буду раскрывать эти механизмы. Они как раз обсуждаются в рамках работы этой рабочей группы», — подчеркнул дипломат.

Актуальность этого шага ранее озвучивал и канцлер Германии Фридрих Мерц, который публично подчеркивал необходимость прилагать усилия для возвращения молодых украинцев на родину.

По официальным статистическим данным по состоянию на 30 мая, на территории Германии в целом нашли убежище 1,348 миллиона украинских беженцев. Из этого числа 356 тысяч человек составляют именно мужчины призывного возраста.

Процесс координации возвращения граждан домой, по словам Макеева, состоит из двух ключевых этапов.

«Первый — это Unity Hub, то есть работа нашего государства с украинской общиной, когда мы разъясняем, какие существуют возможности. Вторая — понять, каким образом мы можем содействовать возвращению совместно с немцами. Поэтому между украинскими и немецкими ведомствами создана рабочая группа, в рамках которой осуществляется обмен информацией», — пояснил украинский посол.

Макеев отдельно отметил, что все больше украинцев устраиваются на работу, отказываются от социальных выплат и начинают платить налоги. Несмотря на то, что эти показатели трудоустройства еще не достигли уровня соседней Польши, и Киев, и Берлин намерены сохранить связь квалифицированных специалистов с родиной.

«Это в наших интересах и в интересах Германии — сделать так, чтобы на профессионально подготовленных украинцев можно было рассчитывать во время восстановления Украины. Это наш общий интерес», — подытожил дипломат.

Новини.LIVE в начале июня сообщали, что в ЕС обострились дискуссии по поводу просьбы Украины помочь вернуть военнообязанных мужчин домой. В связи с этим европейские чиновники обсуждали вопрос о лишении защиты беженцев-мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.

Вместе с тем Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что одним из главных препятствий для возвращения украинцев домой остается отсутствие жилья. По его словам, государство должно обеспечить целевое финансирование жилищных программ для тех граждан, которые лишились своих домов в результате боевых действий.

Между тем Европейская комиссия объявила о намерении продлить действие Директивы о временной защите для украинцев, находящихся в странах ЕС, до 4 марта 2028 года. Однако в рамках этой поддержки установлены четкие ограничения: статус временной защиты не смогут получить вновь прибывшие военнообязанные мужчины, которым в соответствии с действующим законодательством запрещено покидать территорию Украины.