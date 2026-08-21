Угроза для семи областей: Россия готовит ракеты из Северной Кореи

Северокорейская ракета. Фото: Центральное информационное агентство Кореи

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Северная Корея уже передала России примерно 50 баллистических ракет трёх модификаций. Для этого на российской территории под них готовят шесть установок, рассчитанных на 120 пусков. Кремль планирует наносить удары по Украине северокорейскими ракетами. И несмотря на низкую точность по сравнению с «Искандерами», это оружие имеет гораздо более разрушительные тяжелые боеголовки, что представляет прямую угрозу для ряда украинских регионов.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны ISW, передает Новини.LIVE.

Россия готовит атаки по украинским городам ракетами из КНДР

Для атак по Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областям российские войска готовят новый ударный потенциал. Как сообщили 20 августа в Главном управлении военной разведки, российские войска уже размещают на территории Воронежской области шесть пусковых установок. Эти комплексы специально предназначены для запусков северокорейских баллистических ракет, а их общая расчетная мощность позволяет осуществить одновременно 120 запусков.

По подтвержденной информации ГУР, еще по состоянию на июль 2026 года российская армия имела в своем распоряжении ориентировочно 50 баллистических ракет из КНДР.

Речь идет о передаче базовых моделей KN-23 и KN-24, а также новейшей модификации Hwansong-11C, известной как KN-30. Последняя представляет собой глубоко модернизированную версию ракеты KN-23 и отличается чрезвычайно тяжелой боевой частью, вес которой достигает 2500 килограммов. Впрочем, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что на данный момент прямых доказательств непосредственного применения систем KN-30 на территории Украины не обнаружено.

Ракеты из КНДР неточны, но разрушения от них колоссальны

Главная опасность корейского вооружения заключается не в его технологичности, а в грубой разрушительной силе. Военный эксперт Анатолий Храпчинский объясняет, что ракеты KN-23 регулярно промахиваются на сотни метров, а иногда отклоняются от цели на целые километры.

Для сравнения: погрешность российских «Искандеров-М» составляет всего от пяти до двадцати метров. Однако масса боеголовки стандартного корейского снаряда достигает одной тонны, тогда как российский «Искандер» несет боевую часть весом 480 килограммов. Из-за такой разницы попадания ракет из КНДР сопровождаются гораздо более мощными ударными волнами и образованием гигантских кратеров на земле.

Анализируя общую тактику противника, Храпчинский обратил внимание на особенности использования российских пусковых комплексов. Хотя Российская Федерация располагает парком из примерно 160 установок комплекса «Искандер», каждая из которых способна нести по две ракеты, российские войска никогда не задействуют их все одновременно. Практика показывает, что в ходе одного ударного комплекса россияне запускают в среднем лишь от 16 до 26 баллистических ракет.

Как ранее писали Новини.LIVE, несмотря на то, что КНДР ведет открытое сотрудничество с Россией, американский президент Дональд Трамп приказал главе Пентагона Питу Хэгсету сократить совместные военные учения с Южной Кореей, назвав их слишком дорогостоящими для США и провокационными по отношению к КНДР, которая, по его убеждению, настроена мирно.

Трамп также поручил своей команде организовать переговоры с Ким Чен Ыном осенью 2026 года. В частности, в качестве одного из вариантов места проведения рассматривается ноябрьский саммит АТЭС в Китае.

Владимир Зеленский заявил, что Россия впервые осталась без надежного тыла и критически зависит от Пхеньяна, в частности от новых партий северокорейских баллистических ракет.

По информации ГУР, РФ размещает ракетное подразделение из КНДР у границ Украины. Сотрудничество России и КНДР помогает им на взаимовыгодной основе усовершенствовать свой арсенал благодаря испытаниям при запуске ракет по Украине.