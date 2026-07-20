Угроза для бизнеса: шесть стран ЕС не спешат одобрить 21-й пакет санкций

Заседание Совета ЕС. Фото: Евросоюз

Карина Приходько Редактор

В Европейском Союзе разгорелись споры вокруг подготовки 21-го пакета санкций против России. Целых шесть государств-членов настаивают на введении исключений или пересмотре отдельных ограничений, аргументируя это необходимостью защиты собственной экономики и бизнеса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Financial Times.

Что не так с 21-м пакетом санкций против РФ

По информации издания, свои предостережение высказали Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия. Часть из них добивается смягчения отдельных положений нового санкционного пакета, а некоторые выступают категорически против определенных ограничений.

Европейские дипломаты отмечают, что такая позиция может существенно затруднить принятие санкций. Дело в том, что для утверждения нового пакета необходима единодушная поддержка всех государств-членов ЕС.

По словам собеседников FT, все больше стран не готовы соглашаться на меры, которые могут нанести ощутимый ущерб их национальным экономикам.

Какие страны выступают за смягчение санкций

Наиболее принципиальную позицию заняли Афины. Греческое правительство выступает против введения запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны. В стране опасаются, что такое решение серьезно ударит по судоходным компаниям, специализирующимся на перевозке СПГ.

Кроме того, греческие власти считают, что после введения таких ограничений часть рынка могут быстро занять перевозчики из США, Китая и Японии.

В то же время Германия и Португалия не поддерживают идею запрета на импорт российской рыбы. По их мнению, это может негативно сказаться на работе предприятий, занимающихся переработкой рыбной продукции.

Франция, Италия и Австрия также добиваются пересмотра отдельных положений санкций или введения исключений для своих компаний.

Внутри ЕС растут разногласия

По оценке дипломатических источников FT, дискуссия вокруг нового санкционного пакета демонстрирует все более заметные разногласия между странами Евросоюза относительно дальнейшего усиления давления на Россию.

Если в начале полномасштабной войны большинство государств было готово мириться с экономическими потерями ради поддержки Украины, то сейчас многие правительства всё чаще ставят в приоритет интересы собственного бизнеса.

Из-за отсутствия единой позиции переговоры по 21-му пакету санкций продолжаются. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщала, что странам-членам пока не удалось достичь компромисса по новому пакету ограничений, хотя работа над ним продолжается.

Как писали Новини.LIVE, ранее ЕС ввел санкции против 15 человек, причастных к пыткам украинцев. В санкционный список вошли должностные лица колонии в Еленовке, сотрудник ФСБ, руководство российских пенитенциарных учреждений, а также СИЗО-2 в Таганроге.

Также Евросовет ввел санкции против производителей компонентов дронов для России. Это произошло после массированного обстрела Киева.