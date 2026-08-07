Удары по нефтяным танкерам: Россия уже потеряла около 20 % своих рейсов

Приближение украинского морского дрона к нефтяному танкеру «теневого флота» РФ. Фото: СБУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Объем транспортировки российской нефти сократился примерно на пятую часть в результате систематического поражения судов теневого флота. Около 20% всех перевозок российской нефти в настоящее время остановлены, группировка судов, задействованных в этих процессах, насчитывала почти 200 единиц, поэтому текущие потери противника считаются довольно критическими.

Об этом сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в программе Ранок.LIVE.

Украина уничтожает суда теневого флота России

Экспорт "серой" нефти через Чёрное море составляет ориентировочно четвертую часть от общих объемов РФ. В то же время в сравнительно небольшой акватории Азовского моря с ограниченным количеством судоходных коридоров оккупанты активно использовали так называемый фидерный флот.

"Азовское море не такое уж большое, и коридоров там не так много. И учитывая это, да, конечно, там было некоторое количество этого так называемого фидерного флота. Но, конечно, когда речь идет о сотнях, то это уже существенная часть. Я, например, сейчас не готов подсчитать общий процент, потому что такие данные еще предстоит найти", — отметил представитель Военно-морских сил.

Как пояснил Плетенчук, рассчитать точный процент сокращения количества судов крайне непросто. Главными препятствиями для мониторинга остаются манипуляции с GPS-сигналами и непрозрачные условия фрахтования судов.

"Что касается процента снижения, то эти цифры, как правило, мой коллега Андрей Клименко подсчитывает очень точно, поскольку они отслеживают конкретно каждую перевозку. И можно сказать, что пятая часть перевозок уже сошла на нет. А это существенно на самом деле, учитывая, что сейчас примерно четверть серой нефти экспортируется из России, должна была бы экспортироваться из Черного моря", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, у России есть немалые проблемы с реализацией нефти не только на море, но и в разных странах. Так, грузинская компания Black Sea Petroleum LLC стала использовать для переработки нефть нероссийского происхождения. Первым сырьем стала казахстанская нефть, а в ближайшее время предприятие ожидает поступления партии из Ливии.

В то же время украинские Силы обороны продолжают наносить удары по объектам российской топливно-энергетической инфраструктуры. 6 августа украинские военные сообщили об успешных атаках на нефтеперерабатывающие предприятия РФ, расположенные вдали от зоны боевых действий. Кроме того, были атакованы российские суда в акватории Черного моря.