Обстрел Кривого Рога 5 марта — два человека погибли

Эвакуация раненых в Кривом Роге. Фото: ГСЧС Украины

Сегодня вечером, 5 марта, российские оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу. Из-за попадания ракеты в отель количество погибших увеличилось.

Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Последствия обстрела Кривого Рога вечером 5 марта

"Два человека погибли в Кривом Роге. Госпитализированы семь пострадавших. Из них четверо — в тяжелом состоянии. Рядом с ними врачи. Делают все возможное", — написал глава ОВА.

За несколько минут до этого, глава ОП Андрей Ермак написал об этом обстреле, отметив, что россияне нанесли удар баллистикой по гостинице.

Кроме того, в ГСЧС подтвердили, что по состоянию на 23:20 погибли 2 человека, 7 пострадали и спасены 14 человек. Там добавили, что спасательная операция продолжается, людей эвакуируют с 3 и 4 этажей.

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Чуть позже Сергей Лысак добавил, что в Кривом Роге уже 11 пострадавших, и все они госпитализированы. Шестеро — в тяжелом состоянии

Напомним, что 5 марта днем, в Харькове прогремел мощный взрыв. В частности, был зафиксирован прилет дрона центральной части города.

Также мы писали, что вечером того же дня, взрывы прогремели в пригороде Харькова. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБов.