Обстрел Кривого Рога 5 марта — два человека погибли

Удар РФ по Кривому Рогу — количество погибших увеличилось
Сегодня вечером, 5 марта, российские оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу. Из-за попадания ракеты в отель количество погибших увеличилось.
Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Последствия обстрела Кривого Рога вечером 5 марта
"Два человека погибли в Кривом Роге. Госпитализированы семь пострадавших. Из них четверо — в тяжелом состоянии. Рядом с ними врачи. Делают все возможное", — написал глава ОВА.
За несколько минут до этого, глава ОП Андрей Ермак написал об этом обстреле, отметив, что россияне нанесли удар баллистикой по гостинице.
Кроме того, в ГСЧС подтвердили, что по состоянию на 23:20 погибли 2 человека, 7 пострадали и спасены 14 человек. Там добавили, что спасательная операция продолжается, людей эвакуируют с 3 и 4 этажей.
Чуть позже Сергей Лысак добавил, что в Кривом Роге уже 11 пострадавших, и все они госпитализированы. Шестеро — в тяжелом состоянии
Напомним, что 5 марта днем, в Харькове прогремел мощный взрыв. В частности, был зафиксирован прилет дрона центральной части города.
Также мы писали, что вечером того же дня, взрывы прогремели в пригороде Харькова. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБов.
Читайте Новини.LIVE!