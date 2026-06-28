Удар по Запорожью: двое погибли, 17 получили ранения

Сотрудник ГСЧС во время разбора завалов. Фото: ГСЧС

Александр Шорохов Редактор

28 июня российские войска нанесли несколько авиаударов по Запорожью, в результате чего погибли два человека, а ещё 17 получили ранения. Спасателям удалось извлечь из-под завалов разрушенного дома женщину и ребенка. В настоящее время на местах попаданий продолжаются аварийные работы, поскольку вражеская атака сильно повредила жилые дома и соседние сооружения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Последствия авиаударов

Вражеский обстрел частично разрушил дома местных жителей, а также сильно повредил соседние дома в одном из районов. На одном из участков спасатели уже завершили разборку обломков, при этом возгорания там не возникло.

Спасатели расчищают завалы. Фото: ГСЧС

Кроме того, бойцам ГСЧС пришлось ликвидировать пожар в гараже, где горел автомобиль на площади 25 квадратных метров.

Помимо частного сектора, повреждения получила расположенная рядом многоэтажка.

Психологи спасательной службы оперативно оказали помощь 15 местным жителям, среди которых было трое детей.

Собака на месте обстрела. Фото: ГСЧС

На месте попаданий продолжают работать экстренные службы города для ликвидации последствий. Медики и спасатели делают все необходимое для оказания помощи пострадавшим гражданам.

Ранее Новини.LIVE писали о последствиях российской атаки на Украину в ночь на 28 июня. Россия нанесла удар по Киеву баллистической ракетой, пострадали два человека.

В Харькове и Днепропетровской области 28 июня россияне атаковали ударными беспилотниками типа "Герань-2" несколько автозаправочных станций. В местах ударов возникли пожары, пострадали трое человек.