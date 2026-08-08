Удар по Сумщині: постраждало 21 чоловік, серед них дитина

Полиция документирует факты обстрела. Фото: Нацполиция

Александр Шорохов Редактор

В результате серии вражеских обстрелов, зафиксированных за сутки в населенных пунктах Сумской области, ранения получили 21 мирный житель. Среди пострадавших также есть малолетний ребенок. Следственно-оперативные группы Национальной полиции Украины зафиксировали факты поражения объектов и возбудили соответствующие уголовные дела по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.

Последствия обстрелов

Наибольшее количество пострадавших наблюдается на территории Белополья, где были ранены сразу 14 местных жителей разного возраста.

Полиция документирует факты обстрела. Фото: Нацполиция

В Сумской общине пострадал 57-летний мужчина, а ещё один 32-летний житель получил травмы во время атаки вражеских дронов. Также был травмирован восьмилетний мальчик, которого бригады скорой помощи срочно доставили в больницу.

Полицейский на месте обстрела. Фото: Нацполиция

В Глуховской общине в результате падения обломков ранены мужчина и женщина, а в Шосткинской общине во время налета пострадали девушка и мужчина.

Последствия российского обстрела. Фото: Нацполиция

Как ранее сообщали Новини.LIVE, прифронтовые регионы страны ежедневно страдают от воздушного террора. В частности, в Херсоне вражеский дрон намеренно атаковал продавца овощей прямо на местном рынке, в результате чего мужчина получил тяжелые осколочные ранения рук, баротравму и контузию.

Также мы сообщали об уничтожении россиянами украинских АЗС. Во время обстрела автозаправочной станции в Широковской общине Днепропетровской области на месте возникновения пожара погибли три человека, среди которых был восьмилетний ребенок.