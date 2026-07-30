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Удар по Полтавской области: погиб работник местного предприятия

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 17:34
В ходе нападения на Полтавскую область погиб сотрудник местного предприятия
Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС

Во время ночной воздушной атаки российские войска нанесли удары по гражданским объектам в Полтавском районе. В результате полностью сгорели складские помещения местного предприятия, а также погиб мужчина, работавший на складе. Пожарные тушили масштабное возгорание в течение длительного времени, поскольку враг постоянно пытался устроить повторные обстрелы во время их работы.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Полтавской области Виталий Шкаревский в эфире Ранок.LIVE.

Последствия обстрела в Полтавской области

Пожары, возникшие после попаданий вражеских средств поражения, охватили значительную площадь предприятия, и на данный момент их уже удалось полностью ликвидировать усилиями спасательных отрядов.

Работа ГСЧС осложнялась тем, что во время воздушных тревог спасателям приходилось уходить в укрытие из-за высокой угрозы новых ударов.

"Когда объявлялась воздушная тревога, мы отходили на безопасное расстояние, что мешало полной ликвидации пожара. Но спасатели оперативно справились и полностью его ликвидировали", — сообщил Виталий Шкаревский.

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смерть обстрелы Полтавская область
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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