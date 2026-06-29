Удар по Днепру: число погибших возросло до шести

Один из разрушенных домов в Днепропетровской области после обстрела 29 июня. Фото: Днепропетровская ОВА

Александр Шорохов Редактор

В результате российской атаки на Днепр увеличилось число погибших: стало известно, что скончался ещё один человек. По уточнённым данным, ранения различной степени тяжести получили ещё 29 местных жителей. В настоящее время в городе зафиксированы серьезные разрушения гражданской инфраструктуры, жилых домов и учебных заведений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

Последствия обстрела Днепра

Взрывные волны и осколки ракет сильно повредили городское училище и частные дома граждан в нескольких районах. Также под удар попало местное предприятие, занимавшееся производством пластиковой тары для бытовых нужд.

Сообщение главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram. Фото: скриншот

На территории предприятия возникли сильные разрушения, а на парковках поблизости сгорели и были повреждены частные автомобили жителей Днепра.

На местах попаданий продолжают расчищать обломки, а правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления российской армии против мирного населения.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают активно атаковать украинские города с помощью авиации. Вечером 29 июня дроны РФ атаковали здание Запорожской областной администрации и автобус. Несколько человек пострадали.

Также мы сообщали, что в результате жестокого авиаудара по Запорожью погибли два человека, а ещё 17 гражданских лиц получили ранения. Обстрел разрушил десятки домов местных жителей.