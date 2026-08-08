Убивали мирных жителей на Киевщине: 11 россиян заочно приговорены к пожизненному заключению

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Александр Шорохов Редактор

Суд заочно приговорил 11 военнослужащих РФ к пожизненному лишению свободы за убийство шестерых безоружных гражданских лиц во время оккупации Киевской области. Мирных украинцев расстреляли в двух автомобилях возле «Добропарка» и в селе Мотыжин в первые дни полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Расстрел безоружных людей

Первый трагический эпизод дела произошел 27 февраля 2022 года в разгар наступления захватчиков на Киев. Российские солдаты заметили на дороге гражданский автомобиль Opel Zafira, внутри которого находились трое обычных мужчин, пытавшихся уехать в безопасное место. Оккупанты без какого-либо предупреждения открыли огонь из автоматического оружия на поражение, в результате чего все пассажиры погибли на месте.

Аналогично россияне действовали в начале марта возле оккупированного поселка Мотыжин. Там под прицельный огонь попал автомобиль Peugeot 206, водитель которого выехал перед колонной вражеской боевой техники. Российские солдаты расстреляли троих пассажиров автомобиля в упор.

"Ни один из шести гражданских лиц не принимал участия в боевых действиях и не представлял угрозы для военных РФ", — подчеркнули в Офисе генерального прокурора.

Действия осужденных квалифицированы по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины, то есть нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством и совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, украинские правоохранители установили личность российского военного, причастного к убийству мирного жителя во время оккупации Бучи в Киевской области. В ГУР также отметили, что он уже ликвидирован в ходе боевых действий.

Также мы писали о том, что СБУ объявила подозрение генерал-полковнику РФ Сергею Кузовлеву за ракетный удар по Краматорску. Тогда погибли 13 мирных жителей, ещё 56 человек получили ранения. Помимо человеческих жертв, были разрушены и повреждены 120 жилых домов.