В приложении Укрзализныци возник сбой в работе

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Применение на смартфоне от Укрзализныци начало работать со сбоями. Пользователи не могут купить билеты и воспользоваться другими услугами.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Укрзализныця некорректно работает

Пользователи приложения сообщили, что при покупке билетов возникает ошибка. В верхней части экрана появляется уведомление о временном сбое. Пользователям предлагают пожаловаться на сбой в работе из-за обратной связи.

Ошибка работы приложения. Фото: скриншот

Сбой в работе. Фото: скриншот

Впоследствии приложение показывает ошибку "404" и не позволяет пользоваться всеми функциями.

Ошибка работы приложения. Фото: скриншот

Пока в Укрзализныце не объясняли причину сбоя в работе приложения.

Напомним, в Киеве прибавится рейсов с электричками. Также недавно в поезде "Киев-Варшава" чуть не произошла трагедия из-за ломки полочки.