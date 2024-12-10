В приложении Укрзализныци возник сбой в работе

В приложении Укрзализныци произошел масштабный сбой
Применение на смартфоне от Укрзализныци начало работать со сбоями. Пользователи не могут купить билеты и воспользоваться другими услугами.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Укрзализныця некорректно работает
Пользователи приложения сообщили, что при покупке билетов возникает ошибка. В верхней части экрана появляется уведомление о временном сбое. Пользователям предлагают пожаловаться на сбой в работе из-за обратной связи.
Впоследствии приложение показывает ошибку "404" и не позволяет пользоваться всеми функциями.
Пока в Укрзализныце не объясняли причину сбоя в работе приложения.
Напомним, в Киеве прибавится рейсов с электричками. Также недавно в поезде "Киев-Варшава" чуть не произошла трагедия из-за ломки полочки.
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