Взрывы в Запорожской области 1 июня из-за дронов

Взрыв в одном из населенных пунктов. Иллюстративное фото: informator.ua

Взрывы в Запорожской области прогремели прямо сейчас, в ночь на 1 июня. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров и канал Воздушных сил ВСУ.

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"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал Федоров в 00:19.

Незадолго до этого военные информировали, что в направлении Запорожья с востока летят ударные БПЛА россиян.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:16 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что утром 31 мая, мощные взрывы прогремели в Херсоне. Причем жители второй раз за день слышали взрывы.

Также мы писали, что утром 30 мая, взрывы раздавались в Запорожье. Тогда в регионе работали силы ПВО.