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В Запорожской области прогремели взрывы

1 июня 2025 00:25
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Запорожской области 1 июня из-за дронов
Взрыв в одном из населенных пунктов. Иллюстративное фото: informator.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы в Запорожской области прогремели прямо сейчас, в ночь на 1 июня. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров и канал Воздушных сил ВСУ.

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"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал Федоров в 00:19.

Незадолго до этого военные информировали, что в направлении Запорожья с востока летят ударные БПЛА россиян.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:16 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Вибухи у Запорізькій області 1 червня через дрони - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что утром 31 мая, мощные взрывы прогремели в Херсоне. Причем жители второй раз за день слышали взрывы.

Также мы писали, что утром 30 мая, взрывы раздавались в Запорожье. Тогда в регионе работали силы ПВО.

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