Взрывы в Запорожской области 1 июня из-за дронов

В Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы в Запорожской области прогремели прямо сейчас, в ночь на 1 июня. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.
Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Запорожской области
"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал Федоров в 00:19.
Незадолго до этого военные информировали, что в направлении Запорожья с востока летят ударные БПЛА россиян.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:16 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что утром 31 мая, мощные взрывы прогремели в Херсоне. Причем жители второй раз за день слышали взрывы.
Также мы писали, что утром 30 мая, взрывы раздавались в Запорожье. Тогда в регионе работали силы ПВО.
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