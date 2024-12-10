Удар по Запорожью 10 декабря — количество погибших и пострадавших резко возросло

Россияне ударили по клинике в Запорожской области. Фото: Запорожская ОВА

Российские войска ударили по клинике в Запорожье. Число раненых возросло до 11 человек. Также известно о трех погибших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров во вторник, 10 декабря.

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Российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру в центре Запорожья. После удара РФ в городе разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания.

Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря. Фото: Запорожская ОВА

Разрушения на территории попадания вражеской ракеты в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

По предварительной информации, в результате вражеского обстрела погибли три человека, число раненых возросло до 11 граждан.

"Спасатели ищут людей под завалами разрушенной российской ракетой клиники. На месте удара работают все службы", — написал Федоров.

Медики оказывают помощь пострадавшим. Фото: Запорожская ОВА

По его словам, среди пострадавших есть два врача.

Спасатели на месте удара в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Напомним, сейчас на месте попадания в Запорожье работают медики, сотрудники полиции и спасатели ГСЧС.

Мы писали о том, что утром 10 декабря российские войска совершили ракетные обстрелы города Златополь Харьковской области. Враг использовал две ракеты типа "Искандер-М".