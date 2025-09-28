Видео
В Запорожье прогремели взрывы — оккупанты РФ атаковали ракетами

В Запорожье прогремели взрывы — оккупанты РФ атаковали ракетами

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 01:22
В Запорожье после объявления ракетной опасности прозвучало по меньшей мере три взрыва
Последствия удара оккупантов по Запорожью 28 сентября. Фото: Запорожская ОГА

В Запорожье ракетная опасность и объявлена воздушная тревога. В городе уже прозвучало несколько взрывов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Читайте также:

Что известно на данный момент

В Запорожье прогремели взрывы — оккупанты РФ атаковали ракетами - фото 1
Сообщение Федорова об опасности и взрывах. Фото: Скриншот

По данным Федорова, городу угрожали ракетные удары, ведь скоростные цели приближались к Запорожью. На данный момент известно как минимум о трех взрывах в городе.

В Запорожье прогремели взрывы — оккупанты РФ атаковали ракетами - фото 2
Повреждения заправки в результате удара РФ. Фото: Запорожская ОГА

В 01:41 Федоров доложил, что в результате атаки россиян в городе прогремело по меньшей мере четыре взрыва. К счастью, пока информации о пострадавших не поступало.

В Запорожье прогремели взрывы — оккупанты РФ атаковали ракетами - фото 3
Автомобиль получил повреждения из-за обстрела оккупантов. Фото: Запорожская ОГА

Однако в результате ударов повреждена автозаправка и ее оборудование. Также разбиты несколько автомобилей.

Напомним, в Киеве также звучала воздушная тревога. Вражеские дроны двигались со стороны Броваров, но ПВО столицы их уничтожила.

Также минувшей ночью российские оккупанты совершили массированную атаку 115 дронами-камикадзе на Украину. В нескольких регионах зафиксировали падение обломков и попадания.

Запорожье воздушная тревога война в Украине атака ракетный удар Запорожская ОВА
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
