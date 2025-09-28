В Запорожье после объявления ракетной опасности прозвучало по меньшей мере три взрыва

В Запорожье прогремели взрывы — оккупанты РФ атаковали ракетами
В Запорожье ракетная опасность и объявлена воздушная тревога. В городе уже прозвучало несколько взрывов.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
Что известно на данный момент
По данным Федорова, городу угрожали ракетные удары, ведь скоростные цели приближались к Запорожью. На данный момент известно как минимум о трех взрывах в городе.
В 01:41 Федоров доложил, что в результате атаки россиян в городе прогремело по меньшей мере четыре взрыва. К счастью, пока информации о пострадавших не поступало.
Однако в результате ударов повреждена автозаправка и ее оборудование. Также разбиты несколько автомобилей.
Напомним, в Киеве также звучала воздушная тревога. Вражеские дроны двигались со стороны Броваров, но ПВО столицы их уничтожила.
Также минувшей ночью российские оккупанты совершили массированную атаку 115 дронами-камикадзе на Украину. В нескольких регионах зафиксировали падение обломков и попадания.
Читайте Новини.LIVE!