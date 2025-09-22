Запорожье под ударом КАБов 22 сентября - погибла женщина

Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров / Telegram

Россияне утром, 22 сентября, массированно ударили по Запорожью КАБами. Сейчас уже известно о жертве.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Последствия обстрела Запорожья утром 22 сентября

"Погибла женщина. Таковы предварительные трагические последствия вражеской атаки по Запорожью. Информация о раненых устанавливается", — говорится в сообщении.

Обновлено в 06:45

Иван Федоров уточнил, что сейчас уже два человека погибли, еще двое ранены. Кроме того, один из раненых в тяжелом состоянии.

Напомним, что под утро россияне атаковали дронами Сумы. Под ударом оказались промышленные объекты, учебное заведение, известно о раненом охраннике.

Кроме того, под атакой беспилотников была Киевская область. В регионе горели дома, один человек получил ранения.