Главная Новости дня У Вилкула рассказали об убытках от войны в Кривом Роге

У Вилкула рассказали об убытках от войны в Кривом Роге

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 07:44
Россия атакует Кривой Рог — в мэрии рассказали о последствиях — новости FB/Александр Вилкул
Восстановление жилого дома в Кривом Роге

За время полномасштабного вторжения в Кривом Роге было разрушено более 3 тысяч домов и более 50 объектов инфраструктуры. Из-за обстрелов в городе погибли 107 взрослых и 17 детей.

Об этом Новини.LIVE рассказал Сергей Милютин, заместитель городского головы Кривого Рога.

По словам чиновника, Россия стабильно атакует Кривой Рог большим количеством шахедов и баллистических ракет, которые прежде всего поражают гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

"От войны уже погибло 107 взрослых и 17 детей, и, к сожалению, это количество постоянно увеличивается. Однако город живет и мы делаем все возможное для того, чтобы выстоять. Активно помогаем военным. Помощь города уже превысила 3 млрд грн", — подчеркнул он.

Также Милютин уточнил, что за время войны количество населения Кривого Рога увеличилось. В частности, и за счет ВПЛ, которых в Кривом Роге зарегистрировано уже более 80 тысяч.

"На начало войны количество населения в городе составляло 610 тысяч, уехало до 40 тысяч, но 80 тысяч приехало. За счет городских властей мы создали 215 укрытий в наших учебных заведениях и уже в начале сентября в городе открыли 3 подземные школы. В целом у нас смешанная система образования, но большинство детей учится офлайн", — подытожил Милютин.

Напомним, во вторник, 23 сентября, российские войска нанесли удар по Одесской области. Один человек погиб, три человека получили ранения. Пожар уничтожил торговые киоски, повреждены гостиница, почтовые и коммунальные здания.

А вот Силы Обороны Украины в ночь на 23 сентября поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ. Она является важным объектом для российских оккупантов.

