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У Трампа удивили пунктами его мирного плана по Украине — на что он согласен

4 октября 2024 14:17
Анастасия Постоенко - Редактор
У Трампа раскрыли детали его мирного плана окончания войны в Украине
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Анастасия Постоенко - Редактор

Дональд Трамп имеет свой план окончания войны, в частности, готов разрешить снять Украине эмбарго на использование оружия и будет способствовать вступлению в НАТО. Кроме того, если экс-президент одержит победу на выборах в США во второй раз, то якобы никогда не согласится с озвученными целями Путина по поводу "денацификации и демилитаризации" Украины.

Об этом заявил спецпредставитель США в Киеве при президентстве Дональда Трампа Курт Волкер в интервью Rzeczpospolita.

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Курт Волкер заявил, что Дональд Трамп считает, что с Кремлем невозможно договориться, так что если он вернется в Белый дом, то готов позвонить Путину и предложить выбор. Либо он соглашается на мир, либо США предоставит Украине столько оружия, которое мир еще не видел.

Соратник Трампа заявил, что за время президентства тот проводил "очень жесткую политику, поддерживая контакты не только с Путиным, но и с Ким Чен Ином и Си Цзиньпином". Также он вспомнил, как экс-президент снял запрет на поставку оружия в Украину, хотел закрыть "Северный поток-2" и выгнал россиян из консульства Сан-Франциско, где разоблачили шпионскую деятельность.

Замораживание войны в Украине

Журналист поинтересовался у представителя Трампа, как Украина должна вернуть оккупированные земли по мнению кандидата в президенты. На что он ответил, что текущую линию там считают необходимым заморозить. Украина получит все гарантии безопасности — любое оружие и никаких ограничений на его использование, а также быстрое вступление в НАТО и ЕС. Однако есть денежный нюанс.

"Однако с оговоркой, что европейцы должны были бы финансировать 80 процентов эту операцию. Сегодня Америка оплачивает не менее половины поставок оружия Украине", — сказал Курт Волкер.

Несмотря на это, представитель Трампа заявил, что понимает несогласие Украины на такие условия и даже предположил, что Владимир Зеленский может быть ликвидирован, если он "что-то такое подпишет".

Украина в НАТО, но без прямой опеки Альянса?

Курт Уолкер заявил, что Трамп мог бы способствовать вступлению Украины в НАТО и переформулировать некоторые доктрины так, чтобы страна могла защищать себя своими ресурсами, но без прямого вмешательства Альянса.

"Трудно представить, например, испанцев, которые приедут на помощь Харькову. Я не разделяю этих опасений. Несмотря на расширение, НАТО заняло более жесткую позицию в отношении России. Все члены Альянса считают статью 5 священной. Мы также можем найти формулу, которая заставит гарантии альянса распространяться только на те земли, которые фактически находятся под контролем Украины. Так было с Западной Германией. НАТО не начнет наступление для освобождения Донбасса или Крыма от российской оккупации", — сказал он

Что Трамп собирается делать с Путиным

Также Курт Волкер добавил, что Путин не может согласиться или не согласиться с определенными изменениями в политике Запада по отношению к Украине. Мол, озвученные им ранее "красные линии" уже давно возбуждены и ничего не произошло. Речь идет о вступлении Финляндии в НАТО, поставках в Украину самолетов Abrams и F-16.

Нереалистичным в Трамп считают и применение ядерного оружия. Якобы Россия и так уже находится в затруднительном положении и тем самым все испортит.

"Если она потянется к стратегическому ядерному оружию, Россия перестанет существовать. Америка никогда не потерпит подобного. Что касается тактического ядерного оружия, то, согласно военной доктрине России, оно может быть использовано лишь в случае угрозы российскому государству. Но это не так, Россия завоевывает чужие земли. Использование такого оружия не ускорило бы этих завоеваний. Была бы возможность, что армия не выполнит приказ президента. Путин не может так рисковать. Он в гораздо худшем положении, чем принято считать", — сказал чиновник.

В то же время, у Трампа не считают, что Путин 100% согласится на его план. Но там надеются на окружение российского диктатора, которое якобы может убедить его о нецелесообразности продолжения войны.

"Путин всегда будет думать, что может перехитрить Запад и Украину. Он отстроит Российскую империю. Он не примет ничего другого. Мы должны построить новую реальность, с которой ему придется смириться. Он предупредит его, что если он продолжит войну, Россию проглотит Китай, а Америка будет бессильна этого предотвратить", — добавил Курт Волкер.

Напомним, что мирные планы Трампа неоднократно менялись. Так в апреле из анонимных источников стало известно, что Трамп размышляет над созданием собственного мирного плана по Украине, где речь шла о том, чтобы подтолкнуть Киев к передаче оккупированного Крыма и Донбасса под контроль России.

Впоследствии план Трампа стал ультимативным – представитель экс-президента сказал, что Украину заставят сесть за стол переговоров, иначе оказание помощи прекратится.

Тем временем Владимир Зеленский уже представил свой мирный план США. В Госдепе не привели подробностей, но оценили его положительно.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп война в Украине План победы Украины

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