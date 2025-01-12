Советник Трампа Уолтц настаивает на снижении призывного возраста в Украине

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц. Фото: скриншот из видео

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине. Он считает, что это поможет привлечь больше мужчин в армию.

Об этом пишет ABC News.

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Снижение мобилизационного возраста

Уолтц заявил, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет сможет помочь стабилизации ситуации на поле боя, призвав сотни тысяч новых солдат, поскольку "Украина имеет реальные проблемы с человеческим ресурсом".

"Когда мы слышим о моральных трудностях и ситуации на фронте, стоит отметить о том, если украинцы призывают весь мир поддержать демократию, идя ва-банк, то и они должны пойти ва-банк", — сказал он.

В то же время он подчеркнул, что украинцы действительно мужественно воюют, но должны решить "проблемы человеческих ресурсов на войне". По его мнению, ситуация на фронте является последствием нехватки людей, а не помощи от партнеров.

Ранее СМИ подсчитали количество мобилизационного ресурса в Украине по состоянию на 2025 год.

А причиной того, что на фронте находятся в основном мужчины в возрасте 35-45 лет является то, что в Украине после становления независимости родилось меньшее количество украинцев. Таким образом, граждан в возрасте 25-35 лет очень мало.