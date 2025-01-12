Советник Трампа Уолтц настаивает на снижении призывного возраста в Украине

У Трампа заявили, что Украина должна снизить призывной возраст
Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине. Он считает, что это поможет привлечь больше мужчин в армию.
Об этом пишет ABC News.
Снижение мобилизационного возраста
Уолтц заявил, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет сможет помочь стабилизации ситуации на поле боя, призвав сотни тысяч новых солдат, поскольку "Украина имеет реальные проблемы с человеческим ресурсом".
"Когда мы слышим о моральных трудностях и ситуации на фронте, стоит отметить о том, если украинцы призывают весь мир поддержать демократию, идя ва-банк, то и они должны пойти ва-банк", — сказал он.
В то же время он подчеркнул, что украинцы действительно мужественно воюют, но должны решить "проблемы человеческих ресурсов на войне". По его мнению, ситуация на фронте является последствием нехватки людей, а не помощи от партнеров.
Ранее СМИ подсчитали количество мобилизационного ресурса в Украине по состоянию на 2025 год.
А причиной того, что на фронте находятся в основном мужчины в возрасте 35-45 лет является то, что в Украине после становления независимости родилось меньшее количество украинцев. Таким образом, граждан в возрасте 25-35 лет очень мало.
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