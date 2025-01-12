Встреча Трампа с Путиным — стало известно, когда могут состояться переговоры

У Трампа заявили о подготовке к встрече с Путиным — что известно
Без диалога с Россией соглашение по Украине невозможно. Избранный президент США Дональд Трамп планирует сосредоточиться на этом вопросе в первые месяцы своей каденции.
Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц в эфире ABC News.
Подготовка встречи Трампа с Путиным
Уолтц надеется, что разговор между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным состоится в ближайшие дни или недели.
"Я ожидаю звонка между Трампом и Путиным в ближайшие дни или недели. Продолжается активная подготовка к их встрече", — сказал он.
Советник Трампа подчеркнул важность "стабилизации линии фронта", отметив, что Украина сейчас сталкивается с серьезными проблемами в мобилизации и численности военных.
Также Уолтц подчеркнул, что пока речь не идет о том, что "мы собираемся изгнать каждого россиянина с каждого метра украинской земли. Даже в Крыму".
В этом же эфире Уолтц заявил и о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине. Он считает, что это поможет привлечь больше мужчин в армию.
Ранее в Швейцарии выступили с предложением организовать встречу российского диктатора Владимира Путина и новоизбранного Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на своей территории.
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