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У Трампа заявили о подготовке к встрече с Путиным — что известно

12 января 2025 19:56
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Встреча Трампа с Путиным — стало известно, когда могут состояться переговоры
Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: The Washington Post
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Без диалога с Россией соглашение по Украине невозможно. Избранный президент США Дональд Трамп планирует сосредоточиться на этом вопросе в первые месяцы своей каденции.

Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц в эфире ABC News.

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Уолтц надеется, что разговор между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным состоится в ближайшие дни или недели.

"Я ожидаю звонка между Трампом и Путиным в ближайшие дни или недели. Продолжается активная подготовка к их встрече", — сказал он.

Советник Трампа подчеркнул важность "стабилизации линии фронта", отметив, что Украина сейчас сталкивается с серьезными проблемами в мобилизации и численности военных.

Также Уолтц подчеркнул, что пока речь не идет о том, что "мы собираемся изгнать каждого россиянина с каждого метра украинской земли. Даже в Крыму".

В этом же эфире Уолтц заявил и о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине. Он считает, что это поможет привлечь больше мужчин в армию.

Ранее в Швейцарии выступили с предложением организовать встречу российского диктатора Владимира Путина и новоизбранного Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на своей территории.

США владимир путин Дональд Трамп Украина война в Украине Россия

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