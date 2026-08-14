У Трампа ищут замену Ливитту: названы кандидаты

Каролина Ливитт. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Каролина Ливитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома в конце месяца, а в окружении Дональда Трампа уже обсуждают возможных преемников. Среди кандидатов называют представителей администрации, консервативных СМИ и команды MAGA, однако окончательного решения президент США пока не принял.

Об этом пишет POLITICO, передает Новини.LIVE.

Кого могут назначить преемником Ливитт

Решение об отставке Ливитт стало неожиданностью даже для части ее коллег. По словам собеседников, близких к администрации Трампа, после объявления о ее уходе в Белом доме начали активно обсуждать возможных претендентов на эту должность.

Среди потенциальных кандидатов называют Монику Кроули — руководителя протокола президента США и известную консервативную медийную деятельницу. Также в разговорах фигурирует Скотт Дженнингс, политический комментатор CNN.

Еще одним возможным претендентом является Джейсон Миллер, ранее занимавший должность пресс-секретаря предвыборного штаба Трампа. Среди кандидатов также упоминают Алину Хаббу, бывшую советницу президента.

Отдельно рассматривают кандидатуру Анны Келли, одной из заместительниц Ливитт. Она выполняет широкий круг обязанностей в пресс-службе Белого дома и уже неоднократнопредставляла администрацию в эфирах крупных телеканалов.

В списке потенциальных преемников также фигурировала Кэти Миллер — бывшая чиновница администрации Трампа и супруга заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера. В то же время один из собеседников, близких к администрации, категорически отверг такой вариант.

Почему Трамп пока не определился

Собеседники издания характеризуют уход Ливитт как незапланированный. По их словам, должность пресс-секретаря чрезвычайно важна для Трампа, поэтому президент может не спешить с окончательным решением.

"Белый дом проведет настоящий поиск", — отметил один из источников.

По его словам, среди потенциальных кандидатов могут быть телекомментаторы, представители администрации и люди из ближайшего окружения президента. В то же время в Белом доме пока не сообщают, определил ли Трамп конкретную кандидатуру.

Также остается неизвестным, кто будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря, если постоянного преемника не назначат сразу. Подобная ситуация уже возникала во время декретного отпуска Ливитт.

Ливитт останется советницей Трампа

Дональд Трамп объявил о предстоящем уходе Каролины Ливитт в среду. По его словам, пресс-секретарь покидает пост, чтобы проводить больше времени с семьей.

28-летняя Ливитт проработала на этой должности около полутора лет и стала одной из самых заметных представительниц администрации. Недавно она вернулась к работе после декретного отпуска в связи с рождением второго ребенка.

После ухода Ливитт не исчезнет из политического окружения президента. Она останется внешним советником Трампа.

В то же время ее преемнику придется не только представлять президента на телевидении, но и выстраивать отношения с журналистами за кулисами. Именно эту часть работы Ливитт в Белом доме считают одной из причин ее эффективности.

Какие изменения Ливитт внесла в Белом доме

За время работы Ливитт заметно изменила формат взаимодействия администрации Трампа с прессой. Регулярные брифинги для журналистов стали одной из характерных черт второго президентского срока Трампа.

На первом брифинге в январе 2025 года Ливитт заявила, что Белый дом откроет доступ к пресс-службе для "новых медиа". Администрация также начала самостоятельно определять, какие новостные организации будут получать места в президентском пресс-пуле.

Ранее этим вопросом занималась Ассоциация корреспондентов Белого дома. Таким образом, подход администрации к работе со СМИ при Ливитт существенно отличался от традиционной практики.

Теперь ее преемнику предстоит решить, следует ли сохранить нынешнюю частоту брифингов и формат работы с журналистами. Важным остается и вопрос, насколько сам Трамп заинтересован в регулярных брифингах, ведь президент часто сам отвечает на вопросы представителей СМИ во время длительных бесед с журналистами.

Пресс-секретарь Трампа может столкнуться со сложной задачей

Один из высокопоставленных чиновников Белого дома подчеркнул, что окончательных решений относительно нового пресс-секретаря пока нет.

Преемнику Ливитта придется одновременно выполнять несколько функций: отстаивать позицию президента в СМИ, общаться с журналистами и поддерживать рабочие контакты с редакциями. Именно сочетание публичной и закулисной работы может стать главным вызовом для нового пресс-секретаря.

Во время первой администрации Трампа традиционные брифинги постепенно теряли регулярность. В частности, Стефани Гришем, занимавшая должность пресс-секретаря в 2019–2020 годах, за время работы не провела ни одного официального брифинга для прессы.

Поэтому будущее пресс-службы Белого дома будет зависеть не только от того, кого Трамп назначит преемником Ливитт, но и от того, какой формат коммуникации со СМИ выберет президент США в дальнейшем.

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