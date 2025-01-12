В Третьей штурмовой раскритиковали украинскую власть за отсутствие уроков по стрельбе в школах

В школах Польши детей учат стрелять — в 3-й ОШБр отреагировали
В польских школах детей учат стрелять из-за потенциальной угрозы нападения России на страну. Ученики с увлечением осваивают навыки владения оружием.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Что говорят в Третьей штурмовой о подобных уроках в школах
В материале DW говорится, что урок по стрельбе является обязательным в учебных заведениях Польши. Ученики с увлечением осваивают навыки владения оружием, а учителя отмечают — в настоящее время стрелять должны все.
Такие уроки ввели из-за потенциальной угрозы нападения России на страну. В будущем поляки хотят уметь защитить себя, своих родных и собственные дома от агрессора.
Тем временем, некоторые военнослужащие ВСУ возмущаются, что такой инициативы нет в школах Украины. Свое недовольство выразил, в частности, первый командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук.
"Даже Польша уже ввела обязательные уроки обращения с оружием в школах. В Украине всё это "не важно", "не своевременно", и решили ограничиться только уроком "Защита Украины", который от курса ДПЮ отличается только обложкой", — так прокомментировал сюжет Кухарчук.
Напомним, Верховная Рада Украины одобрила законопроект, который предусматривает введение общевойсковой подготовки в учебные программы школ. Этот курс будет включать военно-патриотическое воспитание. Член Комитета ВР Украины по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук отметил, что предмет "Защита Украины" глобально изменили.
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