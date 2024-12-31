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В Севастополе прогремела серия взрывов

31 декабря 2024 02:58
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Севастополе 31 декабря 2024 года
Взрыв в Крыму. Фото: Telegram "Крымский ветер"
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ночь на 31 декабря в оккупированном Севастополе было слышно взрывы. После зафиксировали пожар.

Об этом сообщает проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

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Взрывы в Севастополе в ночь на 31 декабря

Звуки взрывов было слышно практически сразу с наступлением вторника. В первую очередь канал писал, что стреляет "Панцирь-С1". По словам местных жителей, Севастополь атаковали морские дроны. Также люди писали о воздушных БпЛА. Сигнала тревоги не было. Позже канал писал, что 3-4 вертолета были подняты в воздух. Они якобы патрулируют западное побережье от Качи.

Взрывы также были в районе Казачьей бухты (находится в 15 км от центра Севастополя). Позже канал написал, что там якобы был уничтожен российский ЗРК ТОР. Однако важно отметить, что это неофициальная информация и пока достоверно неизвестно, действительно ли была така дронов и какие последствия.

Последний взрыв было слышно примерно в 02:31. Тем временем российские Z-каналы начали писать о ракетной опасности.

Напомним, что в четверг 26 декабря, воздушные силы совместно с ВСУ нанесли удар по защищенному объекту российской армии. Речь идет об атаке по складу с данными иранскими дронами типа "шахед".

Кроме того, в ночь на 27 число мощїный взрыв был на железной дороге в Московской области. Однако по данным ГУР, пропаганда РФ врет и скрывает последствия инцидента.

Крым взрыв ПВО Севастополь Россия морские дроны

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