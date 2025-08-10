Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове - что известно

Пожар в Саратове. Фото из соцсетей

В ночь на 10 августа мощные взрывы прогремели в российском Саратове. Предварительно известно, что под атакой оказался местный нефтеперерабатывающий завод, который входит в структуру "Роснефть".

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Что атаковали дроны в Саратове

Россияне рассказывают, что видели вспышки в небе, а над одним из районов поднимался дым — там вспыхнул пожар, который видно за километры. Местные также пишут о вероятной атаке по НПЗ.

Над Саратовом поднимается черный дым. Фото из соцсетей

Зато губернатор Роман Бусаргин сообщил, что "во время атаки дронов было повреждено промышленное предприятие". Информации о масштабах разрушений пока нет.

Аэропорт Саратова временно прекратил прием и отправку самолетов.

Напомним, 8 августа стало известно, что украинские дроны поразили ценнейшую РЛС в Крыму. Речь идет о новейшей радиолокационной станции "Енисей" из комплекса С-500.

До этого бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" атаковали военные объекты в Крыму боевыми дронами. Был успешно поражен десантный катер проекта 02510 "БК-16", а также сожжены российские радиолокационные станции.